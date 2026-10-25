Промывка двигателя: когда она спасает мотор, а когда только вредит

Промывка двигателя перед заменой масла: показания, виды промывок, капельный тест и риски

Промывка двигателя перед заменой масла: за и против

Какой двигатель нуждается в промывке? Есть несколько явных признаков:

грязь под пробкой маслозаливной горловины;

просроченный интервал техобслуживания;

резкое потемнение капли масла на щупе вскоре после замены масла.

Во всех этих случаях при замене масла лучше сделать промывку.

Мнение эксперта

«В идеально настроенном и идеально работающем моторе отложений и грязи вообще быть не должно, потому что сажа, нефтешламы и прочие возникающие в процессе работы ДВС загрязнения невелики и сразу же уносятся потоком масла в фильтр. Но в реальных условиях при имеющемся среднем уровне качества нефтепродуктов, состоянии моторов с пробегом и культуре их обслуживания такая самоподдерживающаяся чистота для многих как «сферический конь в вакууме», – говорит специалист российского бренда-производителя моторных масел Cupper Евгений Константинов.

При сгорании высокосернистого топлива, деградации масла или частой работе в неоптимальных режимах внутри ДВС образуются нагар, лаковые отложения и низкотемпературные шламы. Пока их немного, это не критично. Хорошее масло обладает моющими свойствами, и до поры до времени оно справляется, смывая эти загрязнения со стенок и унося в фильтр. Но если масло вовремя не менять, да еще использовать некачественное топливо, процессы грязеобразования лавинообразно идут по нарастающей: закоксовываются поршневые кольца, начинают прорываться вверх картерные газы, масло горит, ухудшается работа механизмов. И как следствие – возникают новые, еще более мощные пласты свежих отложений. И так по кругу.

В каких случаях промывка мотора обязательна?

Признак 1. Если использовалось некачественное топливо

Сейчас, когда возвращаются нормативы Евро-2 и Евро-3, бензин и дизель могут быть сделаны из высокосернистой нефти с недостаточной степенью очистки. Сера в камере сгорания провоцирует образование серной кислоты, которая многократно ускоряет окисление и деградацию масла, работающего в двигателе.

Нормативы Евро-2 и Евро-3 – более низкие классы, для них допустимо значительно большее содержание серы, чем в действовавшем до недавних пор в нашей стране Евро-5. Например, в бензине Евро-3 содержание серы может достигать 150 мг/кг, тогда как для Евро-5 лимит – всего 10 мг/кг.

Эти классы временно вернули в легальный оборот в России до 1 июля 2027 года. Мера носит антикризисный характер и должна не допустить дефицита и обеспечить стабильные поставки на АЗС.

Признак 2. Если купили подержанный автомобиль с неизвестной историей

Если вы не знаете, как обслуживали машину до вас, лучше сразу заменить все технические жидкости, промыть двигатель при замене масла и проверить состояние ремня ГРМ.

Признак 3. Если присутствует повышенный расход масла (масложор)

Из выхлопной трубы появился сизый дым? Верный признак масложора. Промывка не устранит причину, но поможет оттянуть неизбежный ремонт.

Но! Промывать двигатель нужно правильно, чтобы не произошло закупорки каналов и не открылись внезапные течи.

Признак 4. Если двигатель грязный

Это можно определить по состоянию внутренней стороны масляной пробки и механизмов ГБЦ, видимых под клапанной крышкой. Или же, что вернее, с помощью капельного теста.

Как проводится капельный тест масла

Капля масла с щупа наносится на офисную бумагу и подсыхает в течение пары часов. По получившейся кляксе можно рассказать много чего, но главное: если пятно относительно светлое, то масло и мотор в порядке. Если очень грязное, то значит, пора менять масло и промывать мотор. Бывает и так, что центр капли темный, а края светлые: это значит, что масло еще свежее, но внутри двигателя много отложений. В таком случае при следующей замене масла промывка обязательна.

Современные промывки подходят и для бензиновых, и для дизельных двигателей. Масло в дизеле всегда кажется грязным, так как темнеет почти сразу после замены из-за сажи, которая образуется при сгорании дизтоплива. Но это не значит, что оно потеряло свойства: просто в нем растворяется сажа. Поэтому для дизеля так важен капельный тест: он покажет, насколько масло загрязнено и способно ли оно удерживать грязь. Цвет капли на бумаге у дизеля меняется от светло-серого до черного, у бензинового – от желтого до темно-бурого.

Следы масла на бумаге. Справа - свежее масло

Как правильно промывать двигатель

Промывки для двигателя делятся на два основных типа. Первый – это те, что заливаются в работающее масло за некоторое время до замены (например, за 300 км). Они постепенно размягчают твердые отложения и поднимают их в объем масла, после чего грязь уходит в фильтр.

Второй тип – это промывки, которые заливаются после слива старого масла. Это более жидкие масла, которые промывают систему на холостых оборотах в течение 15-20 минут. Они хорошо смывают остатки грязи, но при запуске двигателя на них нельзя давать мотору никакую нагрузку: моющие свойства таких масел высоки, а защитные – низки.

Для сильно загрязненных двигателей рекомендуется двухступенчатая промывка: сначала очень мягкая промывка первого типа, добавляемая в масло, затем, после слива, – промывочное масло. Это позволяет избежать лавинообразного выноса грязи, которая могла бы забить масляные каналы и в то же время дает возможность максимально очистить металлические поверхности.

Возможные риски при промывке двигателя

Главный риск – это некачественная химия. С рук или в сомнительном месте можно купить как совершенно неэффективный, так и излишне агрессивный состав. Во втором случае он может смыть не только грязь, но и сальники, и краску с поддона. Поэтому покупать промывочные средства для двигателя нужно только у проверенных производителей и следовать инструкции.

Стоит также обращать внимание на забивание масляных каналов отложениями, которые подняла промывка. Чтобы этого не случилось, нужно использовать качественный масляный фильтр, способный удержать весь объем грязи и не открыть перепускной клапан раньше времени. В особенно грязных моторах фильтр лучше заменить дважды: до и после промывки.

Третий риск касается старых ретроавтомобилей. В них уплотнения со временем дубеют, и какие-то из них могут держаться только за счет наросшей грязи. Агрессивная промывка может вызвать непредсказуемые течи. Кроме того, сальниковые набивки в очень древних моторах могут не удержать современные низковязкие промывочные масла. Двигатели старинной техники нужно промывать с особой осторожностью.

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