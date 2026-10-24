Хочу полный бак! Когда могут отказать и всегда ли нам это нужно на самом деле?
Полный бак, говорите? Ну-ну…
Понятно, что когда на АЗС действует лимит отпуска горючки, скажем, в 20 литров, то никто заправлять тебе полный бак не станет. Но если лимита нет, или если тебе до полного бака не хватает литров 15-18, то невольно хочется по старой привычке попытаться заправиться «по горлышко». Ан нет – заправиться по старинке не получится. И пистолет не послушается, и заправщица откажется делать что-либо без предоплаты. Дважды столкнулся с такой ситуацией на АЗС «Роснефть», причем лимита отпуска при этом не было.
Алгоритм заправки «до полного» теперь такой. Прикидываете, сколько примерно влезет: скажем, литров 18-20. Затем заказываете объем с запасом: например, 25 литров. Оплачиваете эти 25 литров, затем бежите обратно к машине и заправляетесь. Если уместилось, скажем, 22 литра вместо 25, то разницу в рублях вам вернут. При оплате картой сдачу вам переводят тут же. Если платили бумажками, то придется возвращаться в кассу и напоминать, что «Я вам тут 5000 рэ оставлял»… Это неудобно, долго и несколько унизительно. Безнал в таких случаях гораздо удобнее.
А исключения бывают?
Сколько угодно. На безымянных АЗС с заоблачными ценниками могут запросто заправить и пищевые канистры из-под воды, и полный бак организовать. С наличкой и безналичкой – где как: у одних «интернет не работает», у других все наоборот. Поэтому в поездках иметь с собой наличные все же необходимо.
Этим летом наблюдал ситуацию в Рыбинске, где единовременно померли все терминалы и банкоматы как-то лихо опустели. А по городу бродили злые туристы, которые, имея кучу банковских карт, не могли приобрести даже чашку кофе…
Всегда ли нужен полный бак?
Сегодня, когда с топливом есть проблемы, полный бак тем более дарит некое чувство уверенности. Однако эту точку зрения разделяют не все.
С теми, кто подобным образом облегчает автомобиль и пытается сэкономить топливо, спорить не будем. Позволю только напомнить, что 20 литров бензина весят примерно 15 кг, в то время как разрешенная масса легкового автомобиля легко переваливает за две тонны. Всерьез рассуждать о том, что полпроцента разницы окажут какое-то влияние на характеристики машины при повседневной эксплуатации, даже не хочется. Не говоря уже о том, сколько времени придется тратить на лишние визиты на АЗС.
Давным-давно, лет 40 назад, столкнулся с неприятным эффектом на Волге ГАЗ-2410. Из припаркованной машины вдруг начал вытекать бензин – позор и караул! А физика была простая: плоский бак под днищем был заправлен под завязку, а на улице царила летняя жара. Да и машина стояла чуть под углом… Бензин нагрелся, расширился и вырвался на волю. Пришлось срочно принимать меры. Будь бак неполным или если бы сразу нужно было куда-то поехать, вырабатывая горючку, неприятности бы не было.
При езде по скоростным магистралям на запредельных скоростях расход топлива может возрасти в полтора-два раз по сравнению с привычной нормой. А заправки там расположены далеко не на каждом километре. Так что лучше иметь запас топлива.
А вот если автомобилю предстоит визит на сервис, то от заправки полного бака есть смысл воздержаться. В прошлой жизни, при посещении на Жигулях какого-то сарая, где полвека назад делали антикор, меня десять раз предупредили: бак должен быть почти пустым! В этом был резон: машину опрокидывали на бок под очень серьезным углом… Да и сегодня, при посещении любого сервиса, нет особого смысла гнать туда машину с полным баком, дабы не волноваться о том, позаимствуют у вас часть бензина или нет. На серьезной СТО этого делать, конечно же, не станут, но – мало ли….
О том, как заправлялись в СССР и что кроме топлива продвали на советских АЗС, «За рулем» уже рассказывал.
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