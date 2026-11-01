Копии и реплики: реставрация автомобилей, которых больше нет

Эксперт Канунников рассказал про автомобили, которые давно перестали существовать

Увлечение старыми автомобилями в Союз пришло еще в 1970-е. Именно тогда появились первые ценители, которые перестали воспринимать олдтаймеры вынужденным в условиях дефицита и одновременно высоких цен на новые автомобили средством передвижения. Некоторые осознали истинную ценность старых автомобилей и всерьез занялись их реставрацией.

Вероятно, первый в СССР репликар – Fiat 2,5 НР c агрегатами Москвичей разных моделей.

С тех пор интерес к олдтаймерам постоянно растет. Нынче в теплое время года фестивали, парады и ралли по всей стране проходят почти каждые выходные. Только теперь олдтмаймерами числят уже не только Победы, но и Волги, Москвичи и даже Жигули.

Однако многие по-прежнему мечтают о более старой и редкой машине. Увы, таких автомобилей на всех просто не хватает, да и обходятся они несравненно дороже, чем серийные модели 1950-х – 1970-х. А ведь по внешнему виду далеко не каждый определит аутентичность того или иного образца.

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Классический репликар – американский Excalibur – вариация на тему легендарных Mercedes-Benz.

Для тех, кому форма важнее содержания, в США и Западной Европе уже много десятилетий делают так называемые репликары – автомобили, с той или иной долей точности копирующие внешность легендарных моделей прошлого и начиненные современными агрегатами и узлами.

Репликар Bugatti 57S Atalante с современными агрегатами фирмы La Chapelle.

Стилизации под знаменитые Mercedes-Benz 1920-х – 1930-х годов в США много лет строила известная фирма Excalibur. А небольшая французская компания La Chapelle делает на современных агрегатах несколько версий Bugatti.

Первым подобным автомобилем в СССР, появившимся еще в 1970-е, стал репликар Fiat 2,5 НР 1899 года известного в кругах поклонников движения самавто Спартака Григоряна. На автомобиле стоял двигатель Москвича-407 и коробка передач Москвича-401.

Советская вариация на тему британского Lotus Seven. Автомобиль во времена СССР регулярно появлялся на слетах самодельщиков.

Репликаром можно считать и известный во времена СССР харьковский «Лотос» – вариацию на тему легендарного британского Lotus Seven, но на агрегатах Жигулей.

В известной мере, репликарами можно назвать и Волги, Москвичи, а иногда и более старые автомобили с современными агрегатами. Хотя их делают, конечно, не с «нуля», а на основе оригинальных кузовов.

То, чего не может быть

Реставрация в классическом понимании подразумевает точное воссоздание всех элементов автомобиля: не только кузова и салона, но и узлов и агрегатов. Однако и здесь есть как минимум два направления. Скажем, в идеале автомобиль должен стоять на шинах той же размерности и с тем же рисунком, как полвека, а то и лет 80 назад. Не говоря об иных деталях: не только амортизаторах, 6-вольтовом электрооборудованим, но и хомутах на шлангах.

Но достичь такого уровня очень сложно. Кроме того, есть машины, которые красуются в музейных экспозициях, без перспектив самостоятельного движения, а есть те, на которых владельцы регулярно выезжают на дороги общего пользования. И то, и другое направление, разумеется, имеет право на существование. Но ездящий автомобиль должен быть в той или иной мере приспособлен для современной жизни. И в этом смысле поставить на машину современные шланги и иные резиновые изделия, переделать двигатель под современные вкладыши, чтобы регулярно не возиться с заливкой баббита, совсем не грех. И уж тем более трудно представить себе того, кто нынче будет красить автомобиль нитроэмалью, которой его некогда окрашивали.

Оригинал или копия?

В общем, четких критериев здесь нет. Что делать, если от автомобиля осталась лишь рама и части кузова? Примерно из такого набора воссоздали кабриолет КИМ-10-52, который красуется нынче в известном музее в Верхней Пышме. Вероятно, автомобиль создан с использованием деталей Ford, от которого и произошел советский КИМ. Но московских машин марки КИМ сделали совсем немного (количество кабриолетов и вовсе доподлинно неизвестно), а аналогичные Форды выпускали в Великобритании и Британии массово, и найти их комплектующие куда проще.

От кабриолета КИМ-10-51 реставраторам достались, по сути, лишь элементы кузова.

Знаю, что на некоторые ЗИС-101 при реставрации ставят аналогичные рядные «восьмерки» Buick, конструкция которых и лежала в основе советского мотора. Достать более-менее пригодный к восстановлению советский оригинальный мотор, мягко говоря, сложно.

Повезло в этом смысле тем, кто реставрирует Волги, Победы, ГАЗ-69, ЗИМ, грузовики семейств ГАЗ-51 и ЗИС-5. Нижнеклапанные «четверки» и «шестерки» выпускали несколько десятилетий. Они, конечно, менялись, но если не исповедовать совсем уж ортодоксальный подход к реставрации, некоторыми неточностями можно пренебречь. Особенно если автомобиль будет ездить, а не только стоять в музее.

Сегодня на выставках появляются и просто копии отечественных автомобилей. Тех, что были сделаны некогда мизерными тиражами, а потому не сохранились. Иногда их, правда, пытаются выдать за внезапные сенсационные находки. Но без этого мир коллекционеров не существует. Гораздо интересней изучать не байки, а реальные работы умельцев.

Старательно сделанная копия первого российского автомобиля Яковлев-Фрезе.

Хорошо воссоздан первый российский автомобиль, который принято называть Яковлев-Фрезе. От машины 1896 года осталось единственное фото и пара довольно противоречивых воспоминаний. Но реставраторы постарались воспроизвести даже одноцилиндровый двигатель, взяв за основу конструкцию мотора Benz конца XIX века. Известно, что именно агрегат этой фирмы послужил образцом для машины Яковлева и Фрезе. Но для езды хорошо сделанная копия, разумеется, не предназначена.

Эффектная внешне копия гоночного ГЛ-1. Оригинал построили в Горьком в 1940-м.

Как, скажем, и копия горьковского гоночного автомобиля ГЛ-1, построенного в 1940-м для рекордных заездов. Ярко-красная современная копия служила прекрасным шоу-стоппером на выставках.

Хорошая копия ЗИС-102А, Ни один из примерно десятка таких автомобилей до наших дней не сохранился.

Копии тоже бывают разные. Хорошо воссоздан кабриолет ЗИС-102А, выпущенный, по существующим данным, тиражом менее десяти экземпляров, ни один из которых не сохранился.

Вольная копия ЗИС-101 Спорт.

А вот копия спортивного родстера, известного под условным названием ЗИС-101 Спорт и сделанного в 1938 году в единственном экземпляре, – пример иного подхода. Темно-синяя машина (по воспоминаниям современников она, кстати, была зеленой) с вызывающее роскошным светлым салоном – скорее, современное представление о том, как бы мог выглядеть подобный автомобиль, если бы его создавали наши современники.

Несколько деревометаллических фургонов Москвич-420-422 в последние годы построили на основе стандартных седанов.

Прекрасно, что сегодня есть возможность увидеть несохранившиеся советские автомобили хотя бы в хорошо сделанных копиях. Но и пусть и не досконально точно восстановленные, зато ездящие машины вызывают положительные и не менее сильные эмоции.

Симпатичный собирательный образ пикапа на базе Победы ГАЗ-М20. Подобные автомобили делали несколько советских ремзаводов.

А то, что вокруг олдтаймеров, в том числе внезапных находок редчайших машин, которые не сохранились, периодически возникают байки и тиражируются легенды – нормально. В мире коллекционеров так было всегда, а по-другому и не бывает.

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