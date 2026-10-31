Гиацинт-К, Мальва и CAESAR: сравнили российские и французские колесные гаубицы

Сравнение САУ CAESAR, 2С44 Гиацинт-К и 2С43 Мальва: характеристики, вооружение и шасси

-В наше время огневая мощь дальнобойных орудий должна неизбежно соседствовать с их высокой подвижностью. Данное требование неизбежно приводит к насыщению армий самоходной артиллерией на колесных шасси.

В зоне СВО Россия применяет комплексы собственного производства, СВУ использует импортную технику. Франция особенно преуспела в поставке артсистем нашему противнику. Счет идет на десятки самоходок CAESAR со стволами калибром 155 миллиметров. Что это за оружие и есть ли аналогичное у нас?

Артсистема CAESAR разработана французской компанией KNDS со штаб-квартирой в Париже. Несмотря на созвучие в названии, самоходное орудие к Гаю Юлию Цезарю никакого отношения не имеет. Это аббревиатура от « грузовик, экипированный артиллерийской системой».

Французская САУ CAESAR выглядит артустановкой с современным четырехосным шасси. На деле носителем является хорошо знакомая чешская Tatra с дизелем воздушного охлаждения.

Вооружение, установленное на колесную платформу, – 155-мм гаубица раздельно-картузного заряжания с длиной ствола 52 калибра. Она создана на базе французского буксируемого орудия TRF1. В качестве шасси используют разные носители. Самый распространенный – грузовик Renault Sherpa 6х6. Но с ним у CAESAR есть один существенный недостаток – малый боекомплект: всего 18 выстрелов. Поэтому наиболее продвинутым шасси стал четырехосный грузовик с бронированной кабиной на базе чешской Tatra-815 8х8 с дизелем воздушного охлаждения Tatra T3C-928.90 рабочим объемом 12,7 литра. Защищенная кабина самоходной установки способна выдержать подрыв взрывных устройств до 6 кг в тротиловом эквиваленте и противостоять бронебойным пулям патрона 7,62х51 мм.

С полуавтоматической системой заряжания орудия возимый боекомплект CAESAR составляет 36 выстрелов. С автоматической – 30 выстрелов.

Характеристики мобильной гаубицы CAESAR 8х8

Габариты (длина, ширина, высота), мм: 12300х2800х3100.

Полная масса: 32 тонны.

Экипаж: 5 человек.

Мощность двигателя, л.с.: 410.

Максимальная скорость: 90 км/ч.

Запас хода: 600 км.

Боекомплект: 30-36 выстрелов в зависимости от типа механизма заряжания.

Максимальная дальность стрельбы простым осколочно-фугасным снарядом: 30 км.

Максимальная скорострельность: 6 выстрелов в минуту.

В России производят и передают армии аж два аналога французской артсистемы. Это комплексы 2С44 Гиацинт-К и 2С43 Мальва.

Самоходное орудие Гиацинт-К. Оснащение: пятиместная бронированная кабина для расчета и дальнобойный ствол 2А36 калибром 152 мм.

Отечественные самоходные артиллерийские установки комплектуют 152-мм орудиями 2А36 и 2А64 с раздельно-гильзовым заряжанием. Длина стволов – 50 и 47 калибров соответственно. Конек одного орудия – дальнобойность, другого – скорострельность.

В качестве носителя используют практически идентичные рамные полноприводные шасси Брянского автомобильного завода БАЗ-6910 Вощина колесной формулы 8х8. Машины оснащены V-образными дизельными «восьмерками» с турбонаддувом ТМЗ-8424.10 рабочим объемом 17,24 литра. Бронированные кабины для расчетов – увеличенного размера. Класс защиты не разглашается, декларируется лишь стойкость к пулям стрелкового оружия и осколкам.

Самоходная артустановка Мальва базируется на шасси БАЗ-6910. Скорострельность орудия 2А64 составляет 7 выстрелов в минуту.

Характеристики самоходной гаубицы 2С44 Гиацинт-К (в скобках– данные 2С43 Мальва)

Габариты, мм: 13000х2800х3100.

Полная масса: 38 (36) тонн.

Экипаж: 5 человек.

Мощность двигателя, л.с.: 470.

Максимальная скорость: 80 км/ч.

Запас хода: 1000 км.

Боекомплект: 30 выстрелов.

Максимальная дальность стрельбы простым осколочно-фугасным снарядом: 30,5 (24,7) км.

Максимальная скорострельность: 5-6 (7) выстрелов в минуту.

Сухие цифры говорят как минимум о паритете с французским изделием. Но у российских самоходных артиллерийских установок есть и другие таланты.

Они оснащены современной связью, навигацией, цифровыми системами управления огнем, а значит, расчет параметров стрельбы происходит автоматически. Номенклатура боеприпасов обширна. Есть многочисленные осколочно-фугасные снаряды, кассетные, кумулятивно-осколочные, активно-реактивные, высокоточные Краснополь, постановщики помех.

Кроме того, из орудий 2А36 и 2А64 даже можно наносить тактические ядерные удары снарядами со специальным оснащением.

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