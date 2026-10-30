Электронная тонировка по нажатию кнопки — она законна?

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях электрохромной тонировки

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Всё чаще предлагают «электронную тонировку» – затемнение стекол по нажатию кнопки. Это законно?

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Ответ эксперта

Никита Гудков, «За рулем»:

– Нет.

Хотя электрохромную тонировку сложно отнести к запрещенным ПДД «покрытиям, ограничивающим обзорность с места водителя», поскольку затемненный слой находится внутри стекла, те же Правила не допускают эксплуатацию транспортных средств при светопропускании стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, менее 70%.

И не важно, каким способом и в каком режиме оно ограничено.

Кстати, некоторые модели электрохромных стекол не выполняют это требование даже в незатемненном виде, а также искажают картинку.

Другое дело – как инспектору ГАИ поймать водителя именно с затемненным стеклом. Но здесь может помочь техническая особенность – зачастую «растонирование» занимает минуту-полторы.

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О том, как убедиться в правомерности штрафа за тонировку, рассказано здесь.