Хочу затонировать передние стекла авто по медицинским показаниям — это разрешено?

Глава ГАИ напомнил требования к обзорности с места водителя транспортного средства

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Наступает весенне-летний сезон, и у меня опять обостряется аллергия на солнечный свет. Есть риск развития онкологии.

Можно ли, имея выписку от врача с рекомендациями избегать прямых солнечных лучей, затонировать стекла личной легковой машины или установить на нее шторки? Если да, то что предпочесть? И нужны ли какие-то дополнительные документы или для сотрудника достаточно выписки?

Елена Живчикова, Приморский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Актуальные требования к обзорности транспортного средства установлены разделом 4 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации). В частности, эксплуатация автомобиля запрещена, если:

установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла);

светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, составляет менее 70%, а для транспортных средств, оснащенных броневой защитой, менее 60%;

на стекла нанесены покрытия, создающие зеркальный эффект, за исключением задних стекол, если это не предусмотрено изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации.

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При условии соблюдения перечисленных выше требований выбор способа затемнения стекол остается за вами. Каких-либо документов, подтверждающих необходимость тонирования, включая медицинские документы, предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки не требуется.

О том, как убедиться в правомерности штрафа за тонировку, рассказано здесь.