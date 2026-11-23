Причем не однажды, а все время, пока лежит снег.

В январе я рассказывал , как купил на дачу бензиновый снегоуборщик Champion ST 763 E. Проверил его в деле, расчистил дорожку от калитки до крыльца и разобрался, для чего нужны разные передачи, регулировка выброса и другие особенности конструкции.

Все лето он прохлаждался, понятно, без дела – теперь пора готовить аппарат к новому сезону. Зимой у загородного дома несколько постоянных фронтов работ и одна суперзадача: подъезд к дому, дорожки на участке, перепад высот и – когда наступает снежный апокалипсис, как прошлой зимой. В каждом случае обнаруживаются свои особенности.





Подъезд к дому: решает ширина захвата

Мой участок чуть в стороне от дороги, которую в поселке проходит трактор. Отрезок в несколько метров до ворот приходится пробивать самому. Чем шире рабочая зона снегоуборщика, тем меньше проходов потребуется.

У моего Champion ширина захвата составляет 62 см. Если снега выпало много (даже до 20 сантиметров), но он еще неплотный, то для очистки подъездной дорожки понадобится четыре прохода (ну максимум пять) и примерно десять минут времени.

Разумеется, длина подъезда и состояние снега сильно меняют результат. Свежий рыхлый снег машина перерабатывает энергичнее, чем мокрый или слежавшийся. Поэтому у моего аппарата предусмотрено шесть передач вперед. На легком снегу можно двигаться быстрее, а при работе с плотным слоем надо выбирать более медленный темп.

Но снег нужно еще и куда-то отправлять. Двухступенчатая система выброса помогает отбрасывать его в сторону, а регулируемый желоб позволяет выбирать направление. Это важно на моем узком подъезде: иначе снежные валы постепенно съедят ширину дороги.

Участок: быстрые развороты

На открытой площадке работать просто. Сложности начинаются, когда нужно очистить пространство на участке, где есть мангальная зона, баня, навес для автомобиля, узкие проходы у забора… В общем, вы понимаете!

Champion ST 763 E весит 81 кг . Это вроде как немало, но самоходный привод и двигатель в 7 л.с. избавляет меня от необходимости постоянно толкать эту массу вперед. Впрочем, маневрирование все равно требует внимания. Здесь помогает возможность отключить привод одного колеса: так разворачивать снегоуборщик в ограниченном пространстве легче.

При расчистке участка еще важнее, чем при пробивании дороги от ворот, заранее выбрать место для снежных куч. Самое удобное – к соседям, конечно (шутка!). Мне-то хорошо: участок на границе поселка…

Темнота: когда снег пошел не вовремя

Извилистые дорожки – это красиво. Но летом! Зимой же во время расчистки приходится следить за траекторией, направлять снег в нужную сторону и не задевать столбики и деревья.

У ST 763 E предусмотрена система управления желобом Hands Free. Она позволяет менять направление выброса одной рукой. Не нужно каждый раз останавливаться, чтобы поменять положение желоба.

Еще одна полезная деталь для короткого зимнего дня – светодиодные фары. Если снегопад закончился вечером, а утром предстоит рано выезжать, расчистку можно провести и в темноте. А когда в дополнение ко всему мороз ударит, то особенно оценишь подогрев рукояток. Здесь он есть – и весьма быстрый.

Именно такие опции оцениваешь по-настоящему, когда регулярно чистишь участок.

Склоны: у колес есть предел

На ровной площадке колесный привод отлично себя показывает. На уклоне ситуация зависит от покрытия: рыхлый снег, утрамбованный слой и лед ведут себя, конечно, по-разному.

У моего снегоуборщика колеса диаметром 14 дюймов с протектором. Самоходная конструкция помогает двигаться по участку без напряжения мышц, а выбор передачи – регулировать темп работы. При этом колесный привод не гарантирует, что вы не будете скользить. Так что перед покупкой стоит оценить рельеф всего участка, а не только главной дорожки. Если перепад высот небольшой, этот аппарат справится с задачей. Если же двор расположен на крутом склоне, допросите продавца с пристрастием, какая модель Champion подходит для ваших условий.

Работа с плотным слоем: две ступени

Вот встаете вы утром и смотрите, как снег за ночь плотно накрыл все вокруг. Красивое белое безмолвие… Да, но это только если никуда выходить не надо!

После обильного снегопада становятся важны сразу несколько особенностей снегоуборщика. У Champion ST 763 E стальной шнек захватывает снег, а крыльчатка выбрасывает его через желоб. Это двухступенчатая схема, рассчитанная в том числе на работу со слежавшейся снежной массой. Если слой плотный, снижайте скорость и не пытайтесь убрать все одним проходом.

Ледяная корка, однако, требует отдельного подхода: снегоуборщик, увы, не заменяет работу ломом.

Мороз и солнце: электростартер

Хорошо, если зима теплая, как пару лет назад была, а если -25 периодически? На этот случай у моего снегоуборщика есть электростартер с питанием от сети 230 В. В мороз он упрощает запуск, хотя для этого потребуется доступ к электросети. Производитель заявляет возможность запуска при температуре до −35 °C.

Кстати, не вредно проверить уже сейчас состояние двигателя и уровень топлива, чтобы не заниматься этим на морозе. Впрочем, обслуживание здесь несложное: поменять масло в двигателе и смазку в редукторе сможет любой владелец. Технических умений не требуется!

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При всех достоинствах Champion ST 763 E главное – это владелец и его лень. Если он вспоминает об уборке раз в две недели, никакой снегоуборщик не поможет. Этот же аппарат – отличный инструмент для регулярной работы вокруг дома и на участке.