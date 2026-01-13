Купил новый аппарат на зиму — вот мои впечатления

Несколько передач, светодиодные фары, бензин, но речь не про автомобиль.

Если у вас нет дачи – дальше можно не читать. А вот если есть и вы там живете или по крайней мере часто бываете зимой, то будет интересно. Утром, бывало, встанешь – опять за ночь все замело. С одной стороны – красиво, конечно, но с другой – снова махать лопатой? А если еще и трактор не прошел по поселку…

Большой снегоуборщик – наш выбор.

Как я принимал решение

Долго сравнивал модели. Основные критерии были: мощность (чтобы много времени не тратить), надёжность запуска в мороз, простота обслуживания. Плюс внешне чтобы выглядел современно. Остановился в итоге на Champion ST 763 E — жёлто-чёрный корпус, спортивный дизайн. Жена сказала, что выглядит больше как недетская (в том числе и по размерам) игрушка, нежели рабочий инструмент.

Первый опыт использования

Распаковал в гараже, изучил инструкцию. Всё стандартно: проверка масла, заправка бензином. Электростартер — это удобно. У соседа модель с ручным запуском, он периодически ругается во время попыток завести.

Первый серьёзный снегопад случился накануне Нового года. Высота снежного покрова оказалась около 20 см. Встал пораньше, чтобы протестировать машину. Вывел из гаража, нажал кнопку стартера. Завелась с первого раза, но, впрочем, и температура была не особо низкой – всего около -5, так-то производитель обещает спокойный запуск и при -35°C. Проверим в январе-феврале, значит. Снега тем более насыпало – немерено.

Начал убирать дорожку. Впечатления неоднозначные - в хорошем смысле! С одной стороны, это все же работа по расчистке территории. С другой — процесс оказался намного приятнее, чем ожидал. Рукоятки подогреваются – мелочь, но очень приятно. Машина перемалывает снег и выбрасывает его в сторону метров на десять. Поначалу направлял выброс куда придется, затем приноровился, чтобы к своему забору все летело. Технология Hands Free позволяет одной рукой управлять и направлением выброса, и дальностью. Вторая рука на руле, держу курс.

Ширина захвата - примерно 60 см. За три прохода расчистил путь от калитки до крыльца. Времени ушло около десяти минут. Раньше на это требовалось полчаса минимум, а то и минут сорок, да и результат был не такой убедительный.

Основные преимущества

Коробка передач. Шесть скоростей вперёд, две - назад. Первое время использовал преимущественно третью передачу. Позже научился переключаться в зависимости от типа снега. Свежий рыхлый можно убирать на более высоких скоростях. Мокрый наст у дороги требует более медленного режима, чтобы избежать пробуксовки.

Манёвренность. Есть возможность отключать привод одного колеса – можешь разворачиваться практически на месте. Поначалу пытался делать широкие развороты, как будто на автомобиле, но приспособился к развороту практически на точке.

Двухступенчатая система выброса снега. Вот как это работает: прохожу аппаратом по слежавшемуся и даже кое-где заледеневшему снегу – шнеки измельчают его. Крыльчатка-ускоритель далеко (то есть реально на 10-12 метров!) откидывает эту снежную кашу. Так что каким бы ни был снег: свежим, полежавшим неделю и покрывшимся коркой, утоптанным – Champion справится с задачей.

Освещение. У этой модели – светодиодные фары во всю ширину панели, и это отличное решение! Убирал снег вечером после работы: освещает не только рабочую зону, но и пространство вокруг нее – обзор на 180 градусов.

Обслуживание. Это оказалось проще, чем ожидал. Я не любитель ковыряться в технике. У отца был старый снегоуборщик, с которым он каждую весну проводил несколько часов — разборка, замена смазки, чистка. Руки после этого были в масле, процесс – выглядел непривлекательно.

В этой модели редуктор обслуживаемый, но без необходимости разборки. Есть специальное отверстие — вставляешь шприц со свежей смазкой, подаёшь под давлением, старая смазка выходит через другое отверстие. В первый раз процедура заняла 10-15 минут, потом явно буду делать быстрее. Нет необходимости везти технику в сервис, можно обслуживать самостоятельно.

Что изменилось в практическом плане

Экономия времени. Это основное изменение. Раньше половину субботы тратил на уборку снега… А если он сыпал и сыпал… Сейчас - максимум 45-60 минут на расчистку участка — и можно заниматься другими делами.

Удовольствие. Процесс уборки перестал быть мучением, а стал даже увлекательным. Быстро, эффективно, технологично.

Помощь соседям. Иногда помогаю соседке. У неё небольшой участок, на него уходит минут двадцать. Зато теперь в доме чаще появляются пирожки.

Физическая нагрузка. Спина больше не болит. Сейчас просто держишь рукоятки, машина движется сама. Физически нагрузка минимальная.

Недостатки

Расход топлива. Машинка потребляет бензин. Не сказать, что очень много, но расход есть. Держу канистру в гараже, чтобы не ездить на заправку.

Место для хранения. У меня есть гараж. Но если бы его не было… Надо было бы что-то придумывать. Техника в общем габаритная, оставить её просто под навесом или затащить в дом – так себе решение.

Уровень шума. Во время работы издаёт значительный шум. Стараюсь не использовать рано утром и поздно вечером, чтобы не беспокоить соседей.

Общие выводы

Покупкой доволен: стало заметно проще и быстрее с уборкой. И сам не убиваюсь, и рабочим в поселке не приходится доплачивать.

Собственно Champion ST 763 E — это функциональная техника, с одной стороны. С конкурентами впрямую не сравнивал, но со своими задачами по состоянию на сейчас справляется полностью. Запуск надёжный, мощности достаточно, обслуживание несложное. С другой стороны, яркие цвета, прекрасное управление, скорость работы – болид да и только среди снегоуборщиков!

Если у вас участок приличной площади и зимой выпадает много снега, то снегоуборщик - это разумное вложение. Именно эта модель или другая — решение индивидуальное. Но в целом такая техника упрощает жизнь и экономит время.

Реклама|ООО "ЭЛБИН", ИНН 7841065030|erid F7NfYUJCUneTUTcoDCcV