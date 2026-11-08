Оснащение и цены Волги С50: в чём она обогнала конкурентов

Изучили отличия российского седана Волга С50 и китайского прародителя Geely Preface

Основные продажи возрожденной Волги наверняка придутся на флагманский кроссовер К50. Однако для помнящих историю название советской марки ассоциируется прежде всего с большим и престижным седаном. В современной реализации это С50 – модель, ранее известная в России как Geely Preface.

Внешне российская машина отличается от прародителя только эмблемами и шильдиками. Но это только пока. По мере развития бренда и роста локализации модернизация пойдет по своему пути, и Волга С50 будет обретать свои характерные черты.

Так, временная особенность – сокращенная палитра. Кузов седана из Нижнего Новгорода окрашивается в белый, серый и черный металлики, тогда как для Geely предлагаются еще серо-голубой и зеленый оттенки. Впрочем, на три классических колера приходится львиная доля спроса, так что этот фактор на продажи не повлияет.

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Моторы

Geely Preface еще с начала весны продается в России только со 150-сильным двигателем. Переход на более слабую версию мотора 2.0 вместо 200-сильной в свете роста различных сборов разумен. Однако тех, кто хотел «полносильный» седан, лишили такой возможности в принципе.

В России снова можно купить престижную черную Волгу.

Волга С50 покупателя не ограничивает. Базовый вариант оснащен двигателем на 150 сил. Такой устроит таксопарки и корпоративных клиентов. Средняя и старшая комплектации идут с мотором мощностью 200 л.с. Более шустрые и лучше оснащенные, они заинтересуют частных владельцев. Во всех случаях у седана передний привод и 7-ступенчатый робот.

Оснащение Волги С50

Принципиальных отличий в оборудовании российского и китайского автомобилей нет. Волга предлагает два пункта, делающих повседневную эксплуатацию гораздо удобнее.

Первый – штатная телематическая система. Через мобильное приложение владелец может узнать уровень топлива, запас хода на нём, давление в шинах, уровень заряда аккумулятора и текущее местоположение автомобиля. Также со смартфона реализован удаленный запуск двигателя, управление замками дверей, стеклоподъемниками, климат-контролем и обогревами. Последнее немаловажно, ведь современные двигатели плохо прогреваются на холостых оборотах и, как следствие, не позволяют климат-контролю заранее обеспечить комфортную температуру в салоне.

Волга С50 удобнее своего прообраза за счет расширенных мультимедийных сервисов.

Вторая российская опция – беспроводной адаптер, расширяющий возможности штатной мультимедийной системы. Если Apple CarPlay был и в Geely Preface, то владельцев смартфонов на операционке Android обделили. Вместо глобального протокола Android Auto был китайский интерфейс Carbitlink со своими особенностями, которые устраивали не всех. У Волги подключение происходит через привычный Android Auto.

Конкуренты Волги С50

Основной конкурент Волги – седан Tenet A8. Он тоже «обрусел» совсем недавно, переродившись из Chery Arrizo 8. У него тоже два варианта мощности: 150 и 197 л.с. Однако со старшим мотором вместо робота работает классический 8-ступенчатый гидроавтомат, которому немало автомобилистов доверяют больше. Есть недоступные Волге опции: панорамная крыша, фоновая подсветка, беспроводная зарядка смартфона, электропривод крышки багажника, регулировка подушки водительского кресла по углу наклона.

Tenet A8

На вторичном рынке наиболее интересен Kia K5. По цене новой Волги С50 можно купить рестайлинговую версию последнего поколения, которая выпускается с 2023 года и официальными путями добраться до российского рынка не успела. Атмосферник 2.0 сочетается с традиционным автоматом. И что важнее – при мощности в 160 сил попадает под льготный утильсбор. Также в салоне сохранились традиционные клавиши для управления основными функциями.

Kia K5

Главная любовь россиян в бизнес-классе, конечно, Toyota Camry. Машину последнего, девятого поколения купить в бюджете Волги затруднительно. Зато огромен выбор рестайлинговых седанов восьмого поколения. В том числе – выпущенных и проданных в России официально до 2022 года. Велик риск попасть на автомобиль из корпоративного парка или такси со всеми вытекающими проблемами. Пробег может оказаться таким, что не выручит даже вознесенная в культ тойотовская надежность.

Toyota Camry

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