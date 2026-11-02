Esteo MX российской сборки: тонкий намек на Porsche?

Названы 6 плюсов Esteo MX и 2 особенности, с которыми придется мириться владельцам

Шесть лет назад у скромной марки Chery состоялся показ шикарного по ее меркам кроссовера, который поначалу назывался Cheryexeed TXL, а чуть позднее – Exeed TXL. Автомобиль отличался неплохой отделкой и комплектацией.

Этот кроссовер стабильно обновляли раз в два года. На этот раз ему еще и поменяли имя – теперь это Esteo MX.

Esteo MX

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1. Цена

Смену названия приурочили к старту производства на питерском заводе компании АГР – раньше на нем выпускали автомобили концерна GM. Локализация позволила изначально предложить неплохой ценник. Напомню, что когда два года назад начались продажи Exeed TXL последней итерации, его стоимость стартовала с 4,25 млн рублей. Такой прайс отпугнул покупателей, и марка в дальнейшем была вынуждена идти на понижение и предлагать скидки.

На Esteo MX цена поинтереснее: от 4 до 4,3 млн рублей – это на 250-600 тысяч ниже, чем у соперников, среди которых Geely Monjaro и Jaecoo J8.

2. Оснащение

При этом просадки в комплектации не произошло. В базовой версии «Премиум» числится 6 подушек безопасности, акустические стекла передней полусферы, раздельный климат-контроль, панорамная крыша, система кругового обзора, беспроводной зарядник, адаптивный круиз-контроль, электрорегулировки и вентиляция передних сидений, сервопривод багажной двери. Неплохо для начала!

В богатой комплектации «Флагман» добавляется автопарковщик, встроенный видеорегистратор, функция ионизации воздуха в салоне, ароматизатор, салонное зеркало с автозатемнением, отделка кожей наппа (в стандарте – экокожа), дополнительные регулировки водительского сиденья и пассажирское кресло-оттоманка. Вдобавок вместо 14 динамиков будет 21, а 19-дююймовые колесные диски сменят 20-дюймовые. Для полного счастья не хватает разве что HUD-дисплея.

3. Дизайн в стиле Porsche

Основа кузова (дверные проемы, крыша) прежняя, но дизайн-код – полностью переосмыслен. Вытянутую вширь головную оптику сменила двухъярусная светотехника. Причем верхний сегмент изрядно напоминает фары от Porsche. Сзади – новый монофонарь и иной бампер. Хорошо, что отказались от выдвижных подножек (механизм часто выходил из строя) и не соблазнились на утапливаемые дверные ручки.

С салоном мелочиться не стали и полностью его обновили. Теперь тут три экрана: пассажиру отрядили отдельный. Кругляш над передней панелью – еще одна отсылка к Porsche. Форма одинакова, но предназначение разное. Там секундомер, тут – динамик с подсветкой.

4. Адаптация и русификация

В рамках адаптации к российским условиям МХ получил усиленный антикор, 7-литровый (!) бачок для стеклоомывающей жидкости, крайне редкий у китайцев омыватель камеры заднего вида, а также полный зимний пакет: обогрев форсунок стеклоомывателей, ветрового стекла, руля, передних и задних сидений.

Зимой не будет лишней функция дистанционного запуска двигателя с ключа и (в любое время года) телематика. Медиасистема тоже подготовлена к нашим реалиям – она получила сервисы Яндекса и VK (беспроводной Apple CarPlay и Android Auto есть изначально). Словом, на адаптации МХ экономить не стали – она всеобъемлющая.

5. Двигатель и динамика разгона

Раньше базовая версия TXL снабжалась двигателем 1.6, а 2.0 полагался только топ-версии. Сейчас двухлитровый агрегат идет в стандарте. Его характеристики (197 л.с./375 Нм) не изменились. Динамика не впечатлила даже в спортрежиме: 9,5 с до сотни, по нашим замерам. Достаточно, но не более того. Упомянутые Monjaro и J8 порезвее будут.

Под капотом – сплошная плита защитного кожуха. Доступ к горловинам и аккумулятору обеспечивается через съемные люки.

Тут попеняю на неторопливый восьмиступенчатый автомат (производства Chery). К слову, этот же мотор в связке с роботом у родственного кроссовера Tenet T8 воспринимается более бойким. Видно, потери у гидромеханики большие. Что отчасти подтверждается и нехилым расходом топлива – в среднем 10,5 л/100 км.

Сдвоенные выхлопные патрубки слева и справа – бутафорские. Реально выпуск теперь идет под бампером.

6. На бехдорожье

Зато автомат показывает себя лучше робота на бездорожье: легко держит высокую нагрузку, дает спокойно ехать в натяг. Есть несколько режимов настройки ездовой электроники: но во всех из них межосевая муфта срабатывает с задержкой. И все же по легкому бездорожью на MX можно ехать поувереннее, чем на TXL, – благодаря увеличенному до 200 мм клиренсу.

С чем придется мириться?

Управляемость и плавность хода

Платформа осталась прежней. По управляемости МХ звезд с неба не хватает. В спокойном ритме все окей, но стоит взвинтить темп – проявляется недостаточная поворачиваемость. Вдобавок рулю не хватает информативности. В общем, лучше не спешить.

Плавность хода лучше не стала. Дорожную рябь подвеска фильтрует хорошо, но на стыках и крупняке – болезненные удары. Полагаю, что с более легкими и компактными базовыми колесами 235/50 R19 машина поедет комфортнее, нежели на 245/45 R20, в которые обута тестовая топ-версия.

Помимо черного цвета кузова предлагается белый и два оттенка серого.

Базовая версия

После знакомства с МХ у меня сложилось ощущение, что потенциал этого кроссовера до конца не использован и есть шаги, которые помогут повысить его популярность. Самый очевидный – вернуть модификацию с турбомотором 1.6 (186 л.с.) и 7-ступенчатым роботом. TXL с таким силовым агрегатом был заметно доступнее версии 2-литровым двигателем и при этом вполне динамичным.

Кроме того, напрашивается более простое базовое исполнение. Адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, вентиляция передних сидений и акустические стекла в стандарте явно избыточны. Избавление от них и переход на мотор 1.6 позволил бы снизить начальную цену на 200-300 тысяч.

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