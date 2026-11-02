Популярный в России седан обновили — все изменения

Обновленный Hongqi H5 получил переработанный салон

Hongqi H5 – нынешний фаворит корпоративных парков.

Hongqi H5 2027.

В обновленном варианте слегка изменились оптика и передний бампер, появились колеса с иным рисунком. Технику трогать не стали: турбомотор 2.0 мощностью 218 л. с. через 8‑ступенчатый автомат приводит передние колеса.

Зато серьезно переработан салон. Передняя панель абсолютно новая, вертикальный дисплей медиасистемы диагональю 12,6 дюйма уступил место планшету на три дюйма больше. Установлен более производительный процессор. Соединение по протоколам Android Auto и Apple CarPlay стало беспроводным.

Интерьер обновленного Hongqi H5.

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Селектор коробки передач перенесен на рулевую колонку, освободив место для двойной площадки под смартфоны с беспроводной зарядкой.

Единственную комплектацию оценили в 4,48 млн рублей, на 200 тысяч дороже дореформенного Н5. У такой машины девять подушек безопасности, обогрев всех сидений и руля, передние сиденья с электрическими настройками и вентиляцией (водительское – с массажером), двухзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком, аудиосистема с 12 динамиками, дистанционный запуск двигателя, встроенный видеорегистратор. Кроме того – полный набор систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль.

Отчет и видео с тест-драйва большого кроссовера Hongqi HS7 – по этой ссылке.