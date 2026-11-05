В России за информацию о пьяном водителе платят серьезные деньги: где и сколько?

Власти 15 регионов РФ платят за сообщения о нетрезвых водителях до 20 000 рублей

Нетрезвый человек за рулем – потенциальный виновник аварии, а при худшем раскладе и убийца тех, кто просто оказался рядом на дороге. Штраф и лишение прав таких автомобилистов останавливают не всегда: кто-то все равно выезжает, а инспекторы ДПС видят далеко не каждого. О страшных ДТП с участием пьяных водителей СМИ сообщают регулярно – так что реакция очевидцев здесь не менее важна, чем работа полиции.

Проще говоря, заметили такого за рулем – сразу сообщайте в полицию. В ряде субъектов РФ местные власти решили подкрепить гражданскую активность рублем и ввели денежные вознаграждения за информацию о нетрезвом вождении.

На федеральном уровне ничего подобного не предусмотрено: это чисто региональная инициатива.

Где платят за сигнал о пьяном водителе

На сегодня деньги за звонок на экстренный номер 112 с сообщением о нетрезвом вождении можно получить в 15 регионах страны. Крупных агломераций в перечне нет: ни Москвы с Подмосковьем, ни Санкт-Петербурга с Ленинградской областью, ни Екатеринбурга со Свердловской областью.

Ставку сделали в основном отдаленные субъекты федерации. Хотя есть и исключения – Воронежская, Брянская и Нижегородская области, где за информацию о пьяном за рулем тоже перечисляют деньги.

Механика везде примерно одна: сообщить можно по номеру 112 либо в дежурную часть местного управления внутренних дел. Разговор с сотрудником заканчивается тем, что заявитель оставляет свои контакты для связи – без них выплату потом не оформить.

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Когда деньги действительно выплатят

Сам по себе звонок на вознаграждение не тянет. Рассчитывать на него можно лишь в случае, если полиция задержит автомобилиста, а опьянение подтвердится на медицинском освидетельствовании – или подозреваемый от процедуры откажется.

После этих процессуальных действий с заявителем связываются представители местных властей и оформляют выплату. Кстати, перечисляют средства по-разному: где-то этим занимается региональное подразделение МВД, а где-то – уполномоченные государственные учреждения.

Если нарушителя так и не нашли или выяснилось, что водитель на самом деле был трезв, информатору никто ничего не заплатит. Компенсаций за потраченное время тоже не предусмотрено.

Один и тот же нетрезвый гражданин за рулем может попасть в поле зрения сразу нескольких человек. Когда сведения подтвердятся, вознаграждение разделят между всеми заявившими поровну.

Еще один нюанс – налоги. С выплаты удержат 13% НДФЛ, если доход гражданина за год не превышает 2,4 миллиона рублей.

Сколько платят

Расценки в разных субъектах отличаются в разы, причем некоторые регионы держат их на одном уровне годами, а кое-где суммы относительно недавно повысили. Максимум – 20 000 рублей – установили в Амурской области (перечисляет ГКУ «ЦОДД», то есть Центр организации дорожного движения) и в Магаданской области, где правительство региона платит через структуры УМВД.

15 000 рублей предлагают в Вологодской области: оформлением занимается Департамент дорожного хозяйства и транспорта.

По 10 000 рублей платят в Республике Алтай (через Комитет ГОЧС и ПБ) и в Республике Бурятия (через Министерство транспорта).

Самая ходовая сумма – 5000 рублей. Столько начисляют в Хабаровском крае (КГКУ «Хабаровскуправтодор»), Пермском крае (Министерство территориальной безопасности), Нижегородской области (Министерство региональной безопасности), а также в Мурманской и Воронежской областях, где работают профильные министерства региональной безопасности. Еще в одном регионе из перечня ту же сумму выплачивает УМВД.

Необычная цифра закреплена за Оренбургской областью – 4596 рублей, деньги перечисляет правительство региона.

В Брянской области размер зависит от квалификации нарушения: 3000 рублей положено, если нетрезвого водителя привлекли к административной ответственности, и 5000 – если дело дошло до уголовной. Выплаты проводит Департамент региональной безопасности.

3000 рублей – в республике Коми, где действует государственное казенное учреждение «Дорожный контроль» (ГКУ РК «Дорожный контроль»).

Скромнее всех – 2500 рублей – платит Республика Тыва: средства идут через Департамент региональной безопасности администрации главы республики и аппарата правительства.

О похожей инициативе с регистрацией машин из розыска «За рулем» уже подробно разбирал.

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