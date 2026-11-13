5 плюсов и пара странных особенностей кроссовера Москвич М70
Первое время после перезапуска московскоий завод выпускал автомобили, базирующиеся на моделях JAC. Не особо притязательные по дизайну и конструкции, они не смогли стать хитами продаж в России. Поэтому Москвич решил пойти от обратного и представил более солидные и дорогие кроссоверы М-серии: крупный М90 и среднеразмерный М70. Последний находится в редакции уже несколько месяцев, поэтому нам есть о чем поговорить.
1. Платформа
Москвич М70 в России появился только минувшей весной хотя в Китае он доступен (под именем Roewe RX5) с 2022 года. Продается он и в Европе – уже как MG HS. Причем, в Старом Свете этот кроссовер пользуется неплохим спросом, а в Великобритании в прошлом году даже попал в топ-10 рынка.
Первое время М70 собирают методом крупноузловой сборки, но до конца нынешнего года завод намерен перейти на мелкоузловую. Окрашивать тоже будут у нас.
2. Цена и комплектация
Начальная версия М70 Драйв с учетом всех скидок обойдется в 2,54 млн рублей вместо 3,1 млн. Серьезная выгода. Комплектация такой машины отнюдь не бедная: шесть подушек безопасности, панорамная крыша, электрорегулировки водительского сиденья по шести направлениям с функцией памяти, раздельный климат-контроль, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль, зимний пакет (обогрев форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, руля, передних и задних сидений).
Увы, версии Ультра скидка не полагается – 3,5 млн рублей, и точка. Оснащение богаче: функция автоматического складывания боковых зеркал, контроль слепых зон, подрулевые лепестки переключения передач, восемь динамиков (в Драйве шесть), вместо камеры заднего вида – система кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировки кресла переднего пассажира, а у водительского добавлена регулировка поясничного упора по четырем направлениям.
3. Интерьер
Интерьер сдержанный, без дизайнерских вывертов. Здесь много физических кнопок (не надо за каждым пустяком обращаться к экрану медиасистемы) и привычный селектор управления трансмиссией. Импонирует, что картинка с задней камеры появляется сразу, еще до того, как загрузится медиасистема – так далеко не у всех. И с обзорностью порядок: боковые зеркала крупные, у системы кругового обзора есть функция «прозрачный капот».
Второй ряд похвально просторен, однако для полного счастья хотелось бы добавить регулировок – продольную или хотя бы возможности менять угол наклона спинок.
4. Двигатель и коробка передач
Базовая модификация (М70 Драйв) снабжается турбомотором 1.5 (150 л.с.) и семиступенчатым «мокрым» роботом. Тестировавшие ее коллеги уверяют, что вопросов к ее динамике нет – ускорения отнюдь не «овощные».
В наших же руках – Москвич М70 Ультра, у которого заряд покруче. Двухлитровый 200-сильный турбомотор обеспечивает мощный, напористый разгон. По нашим замерам, на спурт до сотни уходит 8,4 с – один из лучших результатов в классе. Кстати, у этой версии отличается тип трансмиссии – вместо робота установлен 9-ступенчатый автомат. Работает он более плавно, да и долговечность у таких коробок обычно бывает выше.
Что до экономичности, то поначалу она не радовала. Будучи совсем новым, М70 кушал по 12 л/100 км. Но со временем расход упал – сейчас он чуть ниже отметки 10 л/100 км. Терпимо.
5. Ходовые качества
Ходовые качества оставляют позитивные впечатления. М70 неплохо управляется: стабилен на прямиках, крепко держится в поворотах, да и руль вполне себе информативный – если сравнивать с китайскими одноклассниками, конечно.
Подвеска уверенно отрабатывает разнокалиберные дорожные неровности – особенно радует индифферентное отношение к «лежачим полицейским». Но все же плавность хода неидеальна. Мешает раскачка на средней и длинной волне, пусть не очень сильная, но все же она есть. Одной раскачкой вопросы к М70 не ограничиваются. Отсюда первая особенность, к которой придется привыкать владельцам...
Пара странных особенностей
Не очень нравится привод тормозов – чтобы машина остановилась полностью, педаль надо продавливать до пола, иначе она продолжает катиться. В пробках это пару раз едва не стало причиной контакта с соседом спереди.
Вызывает нарекание нестабильное соединение со смартфонами. Что с Apple CarPlay, что с Android Auto – дисконнект происходит в самый неподходящий момент.
А еще в районе стыка правой центральной стойки и потолка завелся «сверчок», причем скрип раздается не только на кочках, но также при активном разгоне или торможении. Для почти новой машины – моветон.
Впрочем, М70 мне скорее нравится, чем нет. Шустрый, с вменяемой управляемостью и удобным салоном. Обидно только, что полумиллионная скидка на топ-версию не распространяется.
Что будет завтра?
Столичный завод планирует дальнейшее расширение локализации М70 и переход на полный цикл сборки. Но главное – идет подготовка к производству модификации с трансмиссией 4х4, которой у китайского первоисточника не было и нет. Понятно, что в ее конструкции будет применена межосевая муфта. Было бы неплохо получить возможность ее принудительной блокировки. Впрочем, ждать подробностей осталось недолго.
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