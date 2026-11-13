5 плюсов и пара странных особенностей кроссовера Москвич М70

Эксперт «За рулем» делится впечатлениями о новинке столичного бренда

Первое время после перезапуска московскоий завод выпускал автомобили, базирующиеся на моделях JAC. Не особо притязательные по дизайну и конструкции, они не смогли стать хитами продаж в России. Поэтому Москвич решил пойти от обратного и представил более солидные и дорогие кроссоверы М-серии: крупный М90 и среднеразмерный М70. Последний находится в редакции уже несколько месяцев, поэтому нам есть о чем поговорить.

1. Платформа

Москвич М70 в России появился только минувшей весной хотя в Китае он доступен (под именем Roewe RX5) с 2022 года. Продается он и в Европе – уже как MG HS. Причем, в Старом Свете этот кроссовер пользуется неплохим спросом, а в Великобритании в прошлом году даже попал в топ-10 рынка.

Первое время М70 собирают методом крупноузловой сборки, но до конца нынешнего года завод намерен перейти на мелкоузловую. Окрашивать тоже будут у нас.

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2. Цена и комплектация

Начальная версия М70 Драйв с учетом всех скидок обойдется в 2,54 млн рублей вместо 3,1 млн. Серьезная выгода. Комплектация такой машины отнюдь не бедная: шесть подушек безопасности, панорамная крыша, электрорегулировки водительского сиденья по шести направлениям с функцией памяти, раздельный климат-контроль, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль, зимний пакет (обогрев форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, руля, передних и задних сидений).

Увы, версии Ультра скидка не полагается – 3,5 млн рублей, и точка. Оснащение богаче: функция автоматического складывания боковых зеркал, контроль слепых зон, подрулевые лепестки переключения передач, восемь динамиков (в Драйве шесть), вместо камеры заднего вида – система кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировки кресла переднего пассажира, а у водительского добавлена регулировка поясничного упора по четырем направлениям.

3. Интерьер

Интерьер сдержанный, без дизайнерских вывертов. Здесь много физических кнопок (не надо за каждым пустяком обращаться к экрану медиасистемы) и привычный селектор управления трансмиссией. Импонирует, что картинка с задней камеры появляется сразу, еще до того, как загрузится медиасистема – так далеко не у всех. И с обзорностью порядок: боковые зеркала крупные, у системы кругового обзора есть функция «прозрачный капот».

Второй ряд похвально просторен, однако для полного счастья хотелось бы добавить регулировок – продольную или хотя бы возможности менять угол наклона спинок.

4. Двигатель и коробка передач

Базовая модификация (М70 Драйв) снабжается турбомотором 1.5 (150 л.с.) и семиступенчатым «мокрым» роботом. Тестировавшие ее коллеги уверяют, что вопросов к ее динамике нет – ускорения отнюдь не «овощные».

В наших же руках – Москвич М70 Ультра, у которого заряд покруче. Двухлитровый 200-сильный турбомотор обеспечивает мощный, напористый разгон. По нашим замерам, на спурт до сотни уходит 8,4 с – один из лучших результатов в классе. Кстати, у этой версии отличается тип трансмиссии – вместо робота установлен 9-ступенчатый автомат. Работает он более плавно, да и долговечность у таких коробок обычно бывает выше.

Капот держат два пневмоупора. Проложенный по периметру уплотнитель позволяет надеяться, что моторный отсек долго будет оставаться чистым.

Что до экономичности, то поначалу она не радовала. Будучи совсем новым, М70 кушал по 12 л/100 км. Но со временем расход упал – сейчас он чуть ниже отметки 10 л/100 км. Терпимо.

Мотор снизу прикрывает пластиковый пыльник. За силовую металлическую защиту придется платить дополнительно.

5. Ходовые качества

Ходовые качества оставляют позитивные впечатления. М70 неплохо управляется: стабилен на прямиках, крепко держится в поворотах, да и руль вполне себе информативный – если сравнивать с китайскими одноклассниками, конечно.

Подвеска уверенно отрабатывает разнокалиберные дорожные неровности – особенно радует индифферентное отношение к «лежачим полицейским». Но все же плавность хода неидеальна. Мешает раскачка на средней и длинной волне, пусть не очень сильная, но все же она есть. Одной раскачкой вопросы к М70 не ограничиваются. Отсюда первая особенность, к которой придется привыкать владельцам...

Пара странных особенностей

Не очень нравится привод тормозов – чтобы машина остановилась полностью, педаль надо продавливать до пола, иначе она продолжает катиться. В пробках это пару раз едва не стало причиной контакта с соседом спереди.

Вызывает нарекание нестабильное соединение со смартфонами. Что с Apple CarPlay, что с Android Auto – дисконнект происходит в самый неподходящий момент.

А еще в районе стыка правой центральной стойки и потолка завелся «сверчок», причем скрип раздается не только на кочках, но также при активном разгоне или торможении. Для почти новой машины – моветон.

Впрочем, М70 мне скорее нравится, чем нет. Шустрый, с вменяемой управляемостью и удобным салоном. Обидно только, что полумиллионная скидка на топ-версию не распространяется.

Дворники так просто не поднимешь – чтобы они не упирались в кромку капота, их нужно перевести в сервисное положение.

Что будет завтра?

Столичный завод планирует дальнейшее расширение локализации М70 и переход на полный цикл сборки. Но главное – идет подготовка к производству модификации с трансмиссией 4х4, которой у китайского первоисточника не было и нет. Понятно, что в ее конструкции будет применена межосевая муфта. Было бы неплохо получить возможность ее принудительной блокировки. Впрочем, ждать подробностей осталось недолго.

Пока на М70 можно ездить только по асфальту, но с выходом полноприводной версии ситуация поменяется.

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