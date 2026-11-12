Tenet T4L, Belgee X70, Changan CS35 Max — тест в цифрах

Опубликован технический справочник кроссоверов-бестселлеров авторынка РФ

Как едут недорогие переднеприводные Tenet T4L, Belgee X70 и Changan CS35 Max, чем отличаются их оснащение, цены и комплектации, рассказано тут.

Ниже — данные производителей. подробности о технической начинке героев сравнительного теста «За рулем», важная информация для покупателей и оценка экспертов.

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Данные производителей

Belgee X70 Changan CS35 Max Tenet T4L Разгон 0–100 км/ч, с 11,0 7,9 10,5 Макс. скорость, км/ч 200 180 180 Снаряженная / полная масса, кг 1685 / 1985 1465 / 1765 1543 / 2000 Тип, компоновка и расположение двигателя бензиновый, Р3, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно Рабочий объем, см³ 1477 1494 1498 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5500 147/5500 147/5500 Макс. крутящий момент, Н • м/об/мин 255/1500–4000 280/1500–3700 210/1750–4000 Трансмиссия передний привод, А6 передний привод, Р7 передний привод, Р6 Шины 225/65 R17 225/55 R18 225/60 R18 Топливо/запас топлива, л АИ-95 / 58 АИ-92...95 / 51 АИ-92...95 / 51 Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл, л/100 км 9,3 / 6,4 / 7,4 н. д / н. д. / 7,8 9,1 / 6,5 / 7,7

Геометрическая проходимость

Belgee X70 Changan CS35 Max Tenet T4L Просвет, мм a 175 175 185 b 205 220 215 c 240 245 200 Угол α 25,5° 20,5° 21,5° β 27,5° 34,5° 28,5° γ 17,5° 18,5° 18,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Belgee X70 10 000 км* или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 151 Changan CS35 Max 10 000 км** или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 190 Tenet T4L 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 215

* Первое ТО проводится при 3000 км или 3 месяцах.

** Первое ТО проводится при 5000 км или 6 месяцах.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X70 Changan CS35 Max Tenet T4L Капот 90–105 90–115 105–125 Крыло переднее 90–105 85–105 105–115 Крыло заднее 80–105 95–110 110–125 Дверь передняя 90–110 90–110 105–120 Дверь задняя 90–110 95–120 105–115 Дверь багажника 80–100 90–105 105–120

Одноклассники

Модель Длина, мм Двигатели, л. с. Цена, ₽ Haval M6 4664 143 от 2 099 000 Jeland J6 4509 147–150 от 2 330 000 Jetour Dashing 4590 147–186 от 2 759 900 Omoda С5 4545 147 от 2 399 000

Экспертная оценка автомобилей

Модель Belgee X70 Changan CS35 Max Tenet T4L Рабочее место водителя Сиденье 8 8 8 Органы управления 8 9 8 Обзор 8 8 9 Салон Передняя часть 9 8 9 Задняя часть 8 9 8 Багажник 8 8 9 Ходовые качества Динамика 9 9 8 Тормоза 9 9 8 Управляемость 9 7 8 Комфорт Шум 8 7 8 Плавность хода 8 7 9 Климат 9 8 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 9 9 9 Эксплуатация 8 8 8 Общая оценка 8 ,27 8,13 8,40

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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