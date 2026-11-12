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Tenet T4L, Belgee X70, Changan CS35 Max — тест в цифрах

Опубликован технический справочник кроссоверов-бестселлеров авторынка РФ

Как едут недорогие переднеприводные Tenet T4L, Belgee X70 и Changan CS35 Max, чем отличаются их оснащение, цены и комплектации, рассказано тут.

Ниже — данные производителей. подробности о технической начинке героев сравнительного теста «За рулем», важная информация для покупателей и оценка экспертов.

Tenet T4L, Belgee X70, Changan CS35 Max — тест в цифрах

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Данные производителей

Belgee X70

Changan CS35 Max

Tenet T4L

Разгон 0–100 км/ч, с

11,0

7,9

10,5

Макс. скорость, км/ч

200

180

180

Снаряженная / полная масса, кг

1685 / 1985

1465 / 1765

1543 / 2000

Тип, компоновка и расположение двигателя

бензиновый, Р3, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

Рабочий объем, см³

1477

1494

1498

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/5500

147/5500

147/5500

Макс. крутящий момент, Н м/об/мин

255/1500–4000

280/1500–3700

210/1750–4000

Трансмиссия

передний привод, А6

передний привод, Р7

передний привод, Р6

Шины

225/65 R17

225/55 R18

225/60 R18

Топливо/запас топлива, л

АИ-95 / 58

АИ-92...95 / 51

АИ-92...95 / 51

Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл, л/100 км

9,3 / 6,4 / 7,4

н. д  / н. д. / 7,8

9,1 / 6,5 / 7,7

Геометрическая проходимость

Belgee X70

Changan CS35 Max

Tenet T4L

Просвет, мм

a

175

175

185

b

205

220

215

c

240

245

200

Угол

α

25,5°

20,5°

21,5°

β

27,5°

34,5°

28,5°

γ

17,5°

18,5°

18,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Belgee X70

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

151

Changan CS35 Max

10 000 км** или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

190

Tenet T4L

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

215

* Первое ТО проводится при 3000 км или 3 месяцах.

** Первое ТО проводится при 5000 км или 6 месяцах.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X70

Changan CS35 Max

Tenet T4L

Капот

90–105

90–115

 105–125

Крыло переднее

90–105

85–105

105–115

Крыло заднее

80–105

95–110

110–125

Дверь передняя

90–110

90–110

105–120

Дверь задняя

90–110

95–120

105–115

Дверь багажника

80–100

90–105

105–120

Одноклассники

Модель

Длина, мм

Двигатели, л. с.

Цена,

Haval M6

4664

143

от 2 099 000

Jeland J6

4509

147–150

от 2 330 000

Jetour Dashing

4590

147–186

от 2 759 900

Omoda С5

4545

147

от 2 399 000

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Belgee X70

Changan CS35 Max

Tenet T4L

Рабочее место водителя

Сиденье

8

8

8

Органы управления

8

9

8

Обзор

8

8

9

Салон

Передняя часть

9

8

9

Задняя часть

8

9

8

Багажник

8

8

9

Ходовые качества

Динамика

9

9

8

Тормоза

9

9

8

Управляемость

9

7

8

Комфорт

Шум

8

7

8

Плавность хода

8

7

9

Климат

9

8

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

9

9

9

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8 ,27

8,13

8,40

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ

Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.

Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.

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