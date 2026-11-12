Tenet T4L, Belgee X70, Changan CS35 Max — тест в цифрах
Как едут недорогие переднеприводные Tenet T4L, Belgee X70 и Changan CS35 Max, чем отличаются их оснащение, цены и комплектации, рассказано тут.
Ниже — данные производителей. подробности о технической начинке героев сравнительного теста «За рулем», важная информация для покупателей и оценка экспертов.
Данные производителей
Belgee X70
Changan CS35 Max
Tenet T4L
Разгон 0–100 км/ч, с
11,0
7,9
10,5
Макс. скорость, км/ч
200
180
180
Снаряженная / полная масса, кг
1685 / 1985
1465 / 1765
1543 / 2000
Тип, компоновка и расположение двигателя
бензиновый, Р3, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
Рабочий объем, см³
1477
1494
1498
Макс. мощность, л.с./об/мин
150/5500
147/5500
147/5500
Макс. крутящий момент, Н • м/об/мин
255/1500–4000
280/1500–3700
210/1750–4000
Трансмиссия
передний привод, А6
передний привод, Р7
передний привод, Р6
Шины
225/65 R17
225/55 R18
225/60 R18
Топливо/запас топлива, л
АИ-95 / 58
АИ-92...95 / 51
АИ-92...95 / 51
Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл, л/100 км
9,3 / 6,4 / 7,4
н. д / н. д. / 7,8
9,1 / 6,5 / 7,7
Геометрическая проходимость
Belgee X70
Changan CS35 Max
Tenet T4L
Просвет, мм
a
175
175
185
b
205
220
215
c
240
245
200
Угол
α
25,5°
20,5°
21,5°
β
27,5°
34,5°
28,5°
γ
17,5°
18,5°
18,5°
Сервис в цифрах
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
Belgee X70
10 000 км* или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
151
Changan CS35 Max
10 000 км** или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
190
Tenet T4L
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
215
* Первое ТО проводится при 3000 км или 3 месяцах.
** Первое ТО проводится при 5000 км или 6 месяцах.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
Belgee X70
Changan CS35 Max
Tenet T4L
Капот
90–105
90–115
105–125
Крыло переднее
90–105
85–105
105–115
Крыло заднее
80–105
95–110
110–125
Дверь передняя
90–110
90–110
105–120
Дверь задняя
90–110
95–120
105–115
Дверь багажника
80–100
90–105
105–120
Одноклассники
Модель
Длина, мм
Двигатели, л. с.
Цена, ₽
Haval M6
4664
143
от 2 099 000
Jeland J6
4509
147–150
от 2 330 000
Jetour Dashing
4590
147–186
от 2 759 900
Omoda С5
4545
147
от 2 399 000
Экспертная оценка автомобилей
Модель
Belgee X70
Changan CS35 Max
Tenet T4L
Рабочее место водителя
Сиденье
8
8
8
Органы управления
8
9
8
Обзор
8
8
9
Салон
Передняя часть
9
8
9
Задняя часть
8
9
8
Багажник
8
8
9
Ходовые качества
Динамика
9
9
8
Тормоза
9
9
8
Управляемость
9
7
8
Комфорт
Шум
8
7
8
Плавность хода
8
7
9
Климат
9
8
9
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость
8
8
8
Сервис
9
9
9
Эксплуатация
8
8
8
Общая оценка
8 ,27
8,13
8,40
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ
Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.
Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.
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