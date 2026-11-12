Турбомотор 1,5, робот, передний привод, цена от 2,39 млн: сравнили популярные кроссоверы

Кроссоверы Tenet T4L, Belgee X70, Changan CS35 Max: тест-драйв, интерьеры, оснащение, цены

Поставленный на российский конвейер в 2025 году компакт-кроссовер Tenet Т4 этим летом убрали из модельной линейки – и запустили вместо него чуть более крупный Т4L. И он в первый же месяц продаж ворвался в топ‑10 рынка!

А ведь конкуренция в этом сегменте очень плотная, соперников много. С парой из них – Belgee X70 и Changan CS35 Max – мы и свели Т4L. Все трое переднеприводные, с полуторалитровыми турбомоторами и предлагаются за сопоставимые 2,5–2,8 млн рублей.

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Динамика

Tenet T4L

Относительно T4 кузов и колесная база у L‑версии длиннее, что закономерно увеличило массу машины – на 81 кг. Двигатель же менять не стали. Турбомотор 1.5 (147 л. с.) нам знаком уже много лет. У него чугунный блок цилиндров и распределенный впрыск – из всех трех машин заливать 92‑й (сейчас это особенно актуально) можно с самым легким сердцем.

Changan CS35 Max

У себя на родине дебютировал в 2022 под именем Oshan X5 Plus, и впоследствии подвергся ребрендингу. В России стал доступен этой весной. Импортируют из КНР.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,5 л (147 л. с.) от 2 649 900 ₽ Tenet T4L

Микс конструктивных решений кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7 концерна Chery. Самая популярная модель в линейке марки Tenet. Выпускают под Калугой.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый, 1,5 л (147 л.с.) от 2 329 000 ₽ Belgee X70

В основе лежит Geely Atlas образца 2016 года. В 2021‑м начались продажи его модернизированной версии Atlas Pro. В 2023 году сменил имя на Belgee X70. Производят в Беларуси.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,5 л (150 л. с.) от 2 609 990 ₽

Разгонная динамика Тенета поначалу не впечатлила: слишком уж задушены отклики на акселератор и велики задержки при переключениях шестиступенчатого робота. Оказалось, что машина просто была в целомудренном режиме Эко.

Перехожу в Спорт, и Т4L приободряется, срезав время разгона до сотни более чем на полсекунды – до 10,8 с. Но суетливость утомляет, а промежуточного режима (обычно такой называется Комфорт) нет. Надеюсь, внедрят – не зря ведь компания АГР открыла собственный центр разработок.

Changan CS35 Max

Первые три-пять минут после старта робот в CS35 Max требует к себе снисходительного отношения: паузы в переключениях посильнее мхатовских! Но потом всё приходит в порядок: переключения – прогнозируемые, ускорения – быстрые.

Капот Чангана очень тяжелый, на «палке». Полноценный уплотнитель проложен только сзади: спереди коротыш на 30 см, а по бокам и этого нет. Бачок для стеклоомывающей жидкости – всего лишь трехлитровый.

Даже рождаются сомнения, на самом ли деле его турбомотор 1.5 дефорсирован до 147 сил? Резкий даже в стандартном режиме (старты с пробуксовкой в порядке вещей), а уж в спортивном – и вовсе искрометный. Есть еще режим Трек, но это позерство: добавляется рык из динамиков, да и только. Как бы то ни было, CS35 Max существенно динамичнее соперников: 8,6 с до сотни.

Силовой агрегат Belgee X70 целиком накрыт пластиком – в зоне прямого доступа только горловины да масляный щуп.

Belgee X70

До прошлогодней модернизации Х70 тоже был живчиком, однако после того, как его трехцилиндровый турбомотор 1.5 дефорсировали со 177 до 150 сил, о былой прыти остались только воспоминания. На разгон до сотни теперь уходят сопоставимые с Тенетом 10,6 с. Но управлять разгоном легко и просто – шестиступенчатый гидроавтомат переключается понятнее и ровнее роботов соперников.

Как и у Х70, капот Тенета – на пневмоупорах. Большая часть периметра защищена резиновым уплотнителем. Отсек просторный – всё в зоне прямого доступа.

Три цилиндра не сделали Х70 лидером по экономичности: на 100 км ему требуется в среднем 8,5 л топлива. У CS35 Max такой же результат. А вот Т4L берет на литр больше.

Как едут?

Tenet T4L от короткого Т4 отличается не только увеличенными размерами, но и конструкцией шасси: вместо задней скручивающейся балки в нем используется более сложная многорычажка. Увы, бонусов в управляемости это не принесло.

Прообраз на ходу был вальяжен, вот и T4L такой: размашистая подвеска, не шибко богатый на обратную связь руль. На магистральных скоростях он еще и разгружается – настолько, что после 120 км/ч я почти не чувствую машину, она расширяет динамический коридор, вынуждая подруливать.

Не лучше проявил себя и CS35 Max. В повороты заныривает охотно, однако изрядно кренится и спрыгивает с траектории на кочках. Докучает раскачка на средней и длинной волне.

Лучшая управляемость – у Х70. Это понимаешь уже с первых метров – по насыщенному обратной связью рулю, да и в дальнейшем Belgee дарит исключительно положительные эмоции. Он монолитен, устойчив на прямиках, похвально ловок в поворотах. И никакой раскачки.

Про комфорт

Год назад на переднеприводные Х70 стали ставить колеса на дюйм меньше (225/65 R17), что улучшило плавность хода: микропрофиль дороги сглаживается лучше. Неровности покрупнее подвеска отрабатывает плотно, но без зубодробительной жесткости и пробоев.

Управляемость Belgee – лучшая в трио, ­рулевое настроено как надо. Осталось ­подтянуть плавность хода.

CS35 Max мелочевку сглаживает тоже неплохо. Но на крупняке, вроде «лежачих полицейских» – лягается. Передняя подвеска это дело сопровождает громыханием, заднюю еще и пробивает.

Подвеска Чангана требует донастройки – сейчас ­тряска сочетается с раскачкой.

По плавности хода лучше всех – T4L. Тот же самый участок он проходит с куда меньшей тряской, подвеску на «лежачих» не пробивает. Шасси работает мягко и беззвучно, да и в целом по акустическому комфорту Tenet лучше соперников. Шины шумят меньше, набегающий поток досаждает не так явно.

Как у большинства кроссоверов концерна Chery, у Тенета T4L управляемость отодвинута на второй план: ставка сделана на ездовой комфорт.

Электроника

Не обольщайтесь, увидев в списке оснащения CS35 Max адаптивный круиз-контроль – он подходит только для трассовых режимов. В городе ассистент разочаровал: в диапазоне 15–20 км/ч дергается в конвульсиях, пугая окружающих. Функции удержания в полосе нет.

У Belgee адаптивного круиз-контроля нет, как и у Т4L, – только пассивный. Но работает через пень-колоду: при выставленных 70 км/ч я за полминуты увидел на спидометре цифры 65 и 74 – как такое возможно? У Тенета подобного не было, но его «круиз» при движении под горку не союзник – машина уверенно набирает ход, так что приходится притормаживать. Польза от таких помощников сомнительная.

Простор и удобства

По простору Tenet T4 с Х70 и CS35 Max конкурировать не мог: и багажник, и задний ряд у него были теснее. А вот T4L с ними уже вполне успешно соперничает. Его багажник по нашим измерениям так и вовсе самый ёмкий.

Объем багажника Changan CS35 Max по нашим замерам – всего 256 л. Много места отнимают развитые арки. Предусмотрены электропривод двери и шторка, но нет ни одного кармашка, сетки, крючка. Внизу в Чангане лежит докатка с вкладышем-органайзером. Пол обходится без шумоизоляции.

Архитектура салона T4L заимствована у «четверки», но за счет ряда нюансов он воспринимается более добротным. Например, руль взят от более дорогого Т7, сиденья другие – с регулируемым подголовником и перфорированной обивкой. Хотя по удобству они неидеальны: подголовник отнесен далеко назад, боковая поддержка спины эфемерна.

У переднеприводных версий Х70 электропривода двери нет, как нет и ковролиновой обивки стенок – здесь пластик. В наличии шторка и крючок для сумок и пакетов. Шумоизоляция у Belgee нанесена лоскутками – ­выглядит сомнительно.

Чтобы исключить излишнюю конкуренцию со старшим Т7, шика в оснащении нет: в комплектации не встретить панорамной крыши, электрорегулировок сидений или электропривода пятой двери. И экраны тут всего-навсего десятидюймовые.

Багажник T4L просторней, чем у соперников, – 368 л, но обходится без электропривода двери. Только у него боковины обшиты ворсом, и предусмотрена розетка на 12 В. Также есть крючок для сумок и пакетов. Под полом T4L – пластиковый органайзер, еще ниже – докатка.

Но бедным салон не воспринимается. Отметим полный зимний пакет, систему кругового обзора, а также беспроводные CarPlay и Android Auto. Кроме того, здесь самая чисто и мощно играющая акустика.

Салоны

Интерьер X70 воспринимается чуть старомодным: цифровая панель приборов с устаревшей графикой, отсутствует площадка для телефона, низкое расположение экрана медиасистемы. После купирования двух динамиков в прошлом году заметно просело качество звука. Странным для машины с такой ценой выглядит и отсутствие системы кругового обзора.

Changan CS35 Max

Хотя в некоторых аспектах салон Х70 круче соперников: только у него салонное и боковые зеркала снабжены функцией самозатемнения, в бокс подлокотника подведен дефлектор от кондиционера, а на втором ряду имеется регулировка угла наклона спинок.

Belgee X70

Интерьер Чангана интересен тремя экранами: слева от приборки – занятный дисплей, на который можно вывести название трека, наружную температуру либо картинку с давлением в шинах. Плюс тут есть панорамная крыша – соперники ее предложить не могут.

Tenet T4L

Но в целом интерьер не скрывает бюджетности. Огорчает отсутствие перфорации на обивке сидений, нет микролифтов у потолочных ручек, а у козырьков и бардачка – подсветки. Нет регулировки по высоте ремней безопасности. На заднем ряду – только два подголовника, а в откидном подлокотнике нет подстаканников. Сэкономили даже на крючках для одежды.

Выводы

Changan CS35 Max Эргономика, простор для задних пассажиров, разгонная динамика Раскачка на волнах, сильный шум от дороги Tenet T4L Цена, просторные салон и багажник, хорошее звучание акустики Неспешная разгонная динамика, рысканье на высоких скоростях Belgee X70 Удобные сиденья, настройки шасси и автомата, есть версия с полным приводом Пробелы в оснащении, скромная медиасистема

Бодрый турбомотор не помог Чангану CS35 Max одолеть соперников. В минусах – строптивый робот, неоптимальные настройки шасси, слабая шумоизоляция.

Belgee X70 после прошлогодней модернизации потерял в разгонной динамике – знаю, что немалая часть покупателей выкладывает 20–25 тысяч рублей за чип-тюнинг. Хорошо бы в Belgee предложили вариант с прежними 177 силами.

Больше всех баллов набрал Tenet T4L – это просторный и комфортный кроссовер за вменяемые деньги.

Кстати, до конца года обещают появление версии с полным приводом. Судя по другим кроссоверам концерна АГР, доплата за версию 4х4 составит 180–200 тысяч рублей, то есть со всеми ведущими Т4L будет стоить меньше трех миллионов рублей.

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