Недорогой отечественный кроссовер стал доступнее, несмотря на прибавку в цене

Кроссовер Tenet T4L в октябре 2026 года предлагается с ценами от 2,2 млн рублей

Российский бренд Tenet переписал в октябре прайс-лист на кроссовер T4L: обе комплектации прибавили по 15 тыс. рублей. «Актив» (Active) теперь оценивается в 2 344 000 рублей, «Прайм» (Prime) – в 2 494 000.

Параллельно с подорожанием в прайс-листе появилась скидка по спецпрограмме – 145 тыс. рублей. Условие прописано предельно коротко: выгода действует «при единовременном приобретении автомобиля».

Tenet T4L

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Посчитать несложно: 145 000 минус 15 000 – и выходит, что машина стала на 130 тыс. рублей доступнее, чем до октябрьской корректировки. С вычетом этой суммы «Актив» уходит на 2 199 000 рублей, «Прайм» – на 2 349 000. Формально кроссовер подорожал, на деле же один из самых доступных автомобилей марки только выиграл в цене.

В обеих комплектациях под капотом T4L стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. Агрегатируется он с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач, у которой два «мокрых» сцепления. Привод, правда, исключительно передний.

Интерьер Tenet T4L

Ближе к концу 2026 года Tenet намерен вывести на рынок полноприводную версию кроссовера. По предварительным данным, двигатель останется тем же – на 147 сил, зато вместо 6-ступенчатого робота в паре с ним будет работать 7-ступенчатый.

Кстати, незадолго до этого кроссоверу добавили третий режим вождения – «Стандарт». В пресс-службе компании пояснили: еще один алгоритм взаимодействия двигателя и коробки передач разработали как прямой отклик на запросы потребителей.

О других доступных новинках с автоматом «За рулем» уже рассказывал.

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