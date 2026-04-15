Просторный салон, шустрый мотор, цена от 2,6 млн: чего не хватает этому «китайцу» до идеала
Китайских производителей хлебом не корми – дай запутать названиями своих машин. Имеем: Changan CS35 Plus, продающийся у нас уже много лет. И вот появляется по всем параметрам более современный кроссовер CS35 Max.
Логично предположить, что он пришел на смену потерявшему свежесть Плюсу. Но нет – оба будут продаваться параллельно. И по схожей цене.
Changan CS35 Plus и CS35 Max – в чем разница?
Начнем с того, что Max крупнее Плюса: по габаритной длине – на 210 мм, по колесной базе – на 110 мм.
Да и визуально он солиднее и дороже. Хорошо, что удержались от соблазна поставить утапливаемые дверные ручки.
Для российских условий важно, что крылья, все двери и пол CS35 Max выполнены из оцинкованного металла. Но почему в этом списке нет капота?
Внимательный взгляд заметит, что машина недорогая: противотуманок нет, а на заднем бампере – лишь три датчика парктроника. И – без полного привода.
Как едет Changan CS35 Max
В свете новых акцизов дефорсировали турбомотор 1.5Т Blue Core до 147 л. с. (в оригинале было 187). Крутящий момент не изменился – те же полновесные 280 Н·м.
Динамика хороша: при активном старте CS35 Max аж пробуксовывает. Первая сотня покоряется за восемь секунд – из одноклассников подобной бодростью радует разве что Geely Cityray.
Только не ведитесь на режим Race – быстрее машина в нем не становится. Меняется картинка на экране медиасистемы и включается через динамики эмулированный рык мотора (весьма сомнительного качества) – только и всего.
От машины с бодрым мотором ждешь соответствующей управляемости, однако тут похвастать нечем. Главная проблема – неинформативный и легкий во всех режимах руль. Когда ведущие колеса уходят на скользкой дороге в снос, на руле соответствующей разгрузки совсем не ощущаешь.
Не смогли побороть вертикальную раскачку на средней и длинной волне, хотя на ямах, даже жуткого вида, плавность хода понравилась. Подвеска (сзади – многорычажка) работает бесшумно.
Еще бы дороги было слышно поменьше – на дополнительную шумоизоляцию арок многие владельцы в итоге раскошелятся.
Что внутри?
Интерьер благообразен, вполне классической архитектуры. Но изюминка есть: три экрана, причем один из них – слева от щитка приборов.
Порадовало обилие физических кнопок. Я уж и забыл, когда последний раз у «китайца» обогрев сидений включался не через меню и была отдельная клавиша обогрева лобового стекла.
Цены
За базовую версию Комфорт с 17‑дюймовыми колесами, тканевым салоном, четырьмя подушками безопасности, камерой заднего вида и квартетом динамиков просят 2,6 млн рублей.
В топ-исполнении Техно (+190 тысяч рублей) будут 18‑дюймовые колеса, шесть динамиков, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, система кругового обзора, встроенный видеорегистратор, электропривод багажной двери и электрорегулировки водительского кресла. Но – без занавесок безопасности, беспроводной зарядки и… подсветки макияжных зеркал.
Цена на фоне конкурентов, в первую очередь локализованных в России кроссоверов Tenet T7 и Jaecoo J6, вполне конкурентоспособная. Постараемся свести эти машины в очном сравнении.
Changan CS35 Max
- Разгон 0–100 км/ч, с 7,9
- Макс. скорость, км/ч 180
- Длина / ширина / высота / база, мм 4540 / 1860 / 1620 / 2715
- Дорожный просвет, мм 180
- Объем багажника, л 484*–1318
- Снаряженная/полная масса, кг 1465 / 1785
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 280 Н·м при 1500–3700 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р7
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51
- Средний расход топлива, л/100 км 7,8
* До потолка.
Новый выпуск журнала на: Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет
- «За рулем» можно читать и в Телеграм