Просторный салон, шустрый мотор, цена от 2,6 млн: чего не хватает этому «китайцу» до идеала

Опубликован отчет с тест-драйва Changan CS35 Max нового поколения

Китайских производителей хлебом не корми – дай запутать названиями своих машин. Имеем: Changan CS35 Plus, продающийся у нас уже много лет. И вот появляется по всем параметрам более современный кроссовер CS35 Max.

Логично предположить, что он пришел на смену потерявшему свежесть Плюсу. Но нет – оба будут продаваться параллельно. И по схожей цене.

Changan CS35 Plus и CS35 Max – в чем разница?

Начнем с того, что Max крупнее Плюса: по габаритной длине – на 210 мм, по колесной базе – на 110 мм.

Да и визуально он солиднее и дороже. Хорошо, что удержались от соблазна поставить утапливаемые дверные ручки.

Для российских условий важно, что крылья, все двери и пол CS35 Max выполнены из оцинкованного металла. Но почему в этом списке нет капота?

Changan CS35 Max. Цена в России от 2 599 900 ₽

Внимательный взгляд заметит, что машина недорогая: противотуманок нет, а на заднем бампере – лишь три датчика парктроника. И – без полного привода.

Как едет Changan CS35 Max

В свете новых акцизов дефорсировали турбомотор 1.5Т Blue Core до 147 л. с. (в оригинале было 187). Крутящий момент не изменился – те же полновесные 280 Н·м.

Динамика хороша: при активном старте CS35 Max аж пробуксовывает. Первая сотня покоряется за восемь секунд – из одноклассников подобной бодростью радует разве что Geely Cityray.

В 2024 году турбомотор 1.5Т Blue Core установил своеобразный рекорд, проработав без остановки на максимальных оборотах 259 часов, 46 минут и 45 секунд. Правда, китайцы умалчивают, что стало с двигателем.

Только не ведитесь на режим Race – быстрее машина в нем не становится. Меняется картинка на экране медиасистемы и включается через динамики эмулированный рык мотора (весьма сомнительного качества) – только и всего.

От машины с бодрым мотором ждешь соответствующей управляемости, однако тут похвастать нечем. Главная проблема – неинформативный и легкий во всех режимах руль. Когда ведущие колеса уходят на скользкой дороге в снос, на руле соответствующей разгрузки совсем не ощущаешь.

Тестовая машина снабжена дилерской защитой картера, под которой 155 мм клиренса. В базе идет фетровый пыльник.

Не смогли побороть вертикальную раскачку на средней и длинной волне, хотя на ямах, даже жуткого вида, плавность хода понравилась. Подвеска (сзади – многорычажка) работает ­бесшумно.

Еще бы дороги было слышно поменьше – на дополнительную шумоизоляцию арок многие владельцы в итоге раскошелятся.

Что внутри?

Интерьер благообразен, вполне классической архитектуры. Но изюминка есть: три экрана, причем один из них – слева от щитка приборов.

Интерьер приятен на вид и хорош по эргономике. Базовой версии полагается ткань, остальным – кожзам без перфорации. Мягкий отделочный пластик только спереди, сзади – сплошь жесткие материалы.

Слева от приборки – дополнительный несенсорный дисплей, на который выводятся названия радиостанции или датчик-акселерометр (в режиме Race). Оба зеркальца в козырьках лишены подсветки.

Порадовало обилие физических кнопок. Я уж и забыл, когда последний раз у «китайца» обогрев сидений включался не через меню и была отдельная клавиша обогрева лобового стекла.

Цены

За базовую версию Комфорт с 17‑дюймовыми колесами, тканевым салоном, четырьмя подушками безопасности, камерой заднего вида и квартетом динамиков просят 2,6 млн рублей.

На втором ряду места много. Но рады здесь только двоим – судя по числу подголовников. Нет ни одного крючка для одежды, в откидном подлокотнике нет подстаканников, дефлектор общий – регулировать направление потока к каждому из пассажиров не получится. Есть обогрев, индивидуальная подсветка и пара медиаразъемов (включая Type-C).

В топ-исполнении Техно (+190 тысяч рублей) будут 18‑дюймовые колеса, шесть динамиков, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, система кругового обзора, встроенный видеорегистратор, электропривод багажной двери и электрорегулировки водительского кресла. Но – без занавесок безопасности, беспроводной зарядки и… подсветки макияжных зеркал.

Багажник огорчил раздутыми арками, отнимающими много полезного пространства. Розетки и крючков нет, но не забыли про шторку и электропривод пятой двери.

Цена на фоне конкурентов, в первую очередь локализованных в России кроссоверов Tenet T7 и Jaecoo J6, вполне конкурентоспособная. Постараемся свести эти машины в очном ­сравнении.

Changan CS35 Max

Разгонная динамика, топливная экономичность Не лучшая настройка рулевого управления и подвески

Разгон 0–100 км/ч, с 7,9

7,9 Макс. скорость, км/ч 180

180 Длина / ширина / высота / база, мм 4540 / 1860 / 1620 / 2715

4540 / 1860 / 1620 / 2715 Дорожный просвет, мм 180

180 Объем багажника, л 484*–1318

484*–1318 Снаряженная/полная масса, кг 1465 / 1785

1465 / 1785 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 280 Н·м при 1500–3700 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 280 Н·м при 1500–3700 об/мин Трансмиссия передний привод, Р7

передний привод, Р7 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51

АИ‑92…95 / 51 Средний расход топлива, л/100 км 7,8

* До потолка.

