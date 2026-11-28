Эксперт Тимкин протестировал нижегородский седан Волга С50

В советское время седаны Волга ассоциировались со статусом, благополучием, успехом. Позволить себе такие могли не многие – в частные руки они попадали редко. К машинам с эмблемой Горьковского автозавода относились с пиететом.

Тем удивительней их быстрый закат. С распадом СССР к нам хлынул поток подержанных иномарок, и быстро выяснилось, что Волга на их фоне была неконкурентоспособной: прожорливой, ненадежной, с устаревшей эргономикой и никудышной управляемостью. Во второй половине нулевых ее сняли с производства.

Но Волга ушла, чтобы вернуться – минувшим летом в Нижнем Новгороде вновь стали собирать легковые автомобили. Наряду с кроссоверами К40 и К50 с конвейера сходит седан С50. Давайте присмотримся к нему повнимательнее.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Про ДНК

В былые времена горьковские седаны часто сравнивали с иномарками (которых большинство сограждан в глаза не видели). Ходили слухи, что это, мол, скопированный Мерседес (как вариант – Вольво). Конечно, это было не так. ГАЗ разрабатывал свои машины самостоятельно. А переосмысление (не копирование) некоторых стилистических идей – так это в автопроме встречалось и до сих пор встречается повсеместно.

А вот с С50 все пошло по другому плану. В Нижнем попросту купили лицензию на Geely Preface и выпускают его с другими эмблемами. Кто-то скажет: за державу обидно. Но давайте не будем забывать, что если бы волжане принялись за разработку с нуля, то потратили бы кучу времени и денег – машина могла получиться золотой. Кроме того, у них есть все возможности вносить изменения в конструкцию, так, в дальнейшем у Волги будет расти количество отечественных комплектующих.

Какая цена?

Советская Волга по духу и впрямь была близка к седанам из Германии и Швеции: солидный экстерьер, классическая заднеприводная компоновка. С50 сделан из другого теста: у него поджарый, обтекаемый кузов и передние ведущие колеса.

Если кроссоверов сегодня на рынке пруд пруди, то с седанами D-класса негусто – помимо Волги в этом сегменте представлены только Changan Uni-L и Tenet A8. C последним С50 по ценнику совпадает почти один в один – прайс варьируется в пределах 3,06-3,46 млн рублей.

Интерьер

Интерьер С50 производит приятное впечатление: удобная посадка, добротная отделка. Качество сборки лучше, чем было прежде: ничего не люфтит, не шатается. Все кнопки/переключатели нажимаются с выверенным усилием.

В зависимости от комплектации тут будет четыре или шесть подушку безопасности. В классических Волгах кондиционер появился только на закате карьеры, а тут уже в базовом оснащении числится климат-контроль. Также есть зимний пакет: обогревами снабжены форсунки стеклоомывателей, ветровое стекло, руль, передние и задние сиденья. Все, как мы любим.

Двигатель и коробка передач

Для С50 доступен бензиновый турбомотор 2.0 в двух вариантах форсировки: 150 либо 200 л.с. В наших руках побывал мощный вариант, две сотни «лошадей» которого, если верить ТТХ, способны ускорить машину до сотни за 7,1 с. На деле требуется на секунду больше. Впрочем, это все равно лучший результат в сегменте. Семиступенчатый робот четко и быстро переключает передачи, хотя и не безгрешен: порой спотыкается при замедлении перед светофорами.

Средний расход топлива по итогам теста порадовал: 8,5 л/100 км. Но только имейте в виду: в отличие от большинства китайцев в Волгу не рекомендуют заливать 92-й бензин – полагается заливать АИ-95.

Как и полагается переднеприводнику, двигатель расположен поперечно, а не продольно, как на прежних Волгах. Уплотнитель проложен по всему периметру – можно надеяться на чистоту.

Как едет?

В основе С50 лежит модульная платформа СМА, на которой построены такие машины, как Geely Monjaro и Volvo XC40. Волгу с ними роднит отличная управляемость. Она охотно ныряет в повороты и азартно мчит по кружевам развязок. Порадовали информативный руль и логичные отклики на акселератор: на скользкой вьющейся дороге С50 можно вести, поигрывая газом.

Подвеска при этом отнюдь не жесткая. Неровности отрабатывает упруго, с приглушенным породистым стуком. И вообще по акустическому комфорту Волга хороша: нн рев мотора, ни гул от дороги, ни аэродинамический свист экипажу не досаждают.

Управляемость на уровне лучших представителей сегмента вроде Ford Mondeo и Mazda 6.

Медиасистема

Однако не надо думать, что общение с С50 проходило безоблачно. Напрягает отсутствие штатной поддержки Apple CarPlay и Android Auto. Заводчане кладут внешний блок-коннектор (он занимает один из USB-портов), но мой телефон через него никак не хотел подключаться…

А вообще, на машине российской сборки не помешало бы ставить интегрированные сервисы Яндекса. Да и в принципе оснащенность топ-версии С50 не зашкаливает – недоложили панорамную крышу, беспроводную зарядку, даже бокс в подлокотнике без охлаждения.

Модификации

Еще С50 не хватает разнообразия. Привод – только передний. Хотя – к гадалке не ходи – установка трансмиссии 4х4 добавила бы Волге популярности.

Про альтернативу с механической коробкой передач даже и не заикаюсь – с «палкой» машины этого класса у нас точно брать не будут. А вот появление более экономичной модификации точно не помешает. Вряд ли заводчане пойдут на пересадку мотора 1.5 от кроссовера К40, но почему бы не предложить битопливную версию? Уверен: у таксистов и госучреждений она будет востребованной.

Наш вердикт

Несмотря на ряд недостатков, плюсов у С50 значительно больше: богатый и удобный интерьер, бойкий силовой агрегат, а главное – классные настройки шасси. В последнем аспекте Волга опережает упомянутых выше конкурентов. В целом С50 воспринимается современным автомобилем, в котором практически не ощутима китайская специфика. Так что за славное имя краснеть не приходится.

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.



Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.