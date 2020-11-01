Кабан — 30 000, волк — 200... Штрафы за сбитых животных — журнал За рулем
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Кабан — 30 000, волк — 200... Штрафы за сбитых животных

Размер штрафа зависит от вида животного.

В приказе Минприроды России № 948 содержится шкала для расчета вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Она и применяется для определения размера ущерба в результате ДТП с дикими животными. Суммы разные: от 200 рублей (за сбитого перепела или горлицу) до 180 тыс. рублей (если вы задавили зубробизона):

п/п

Виды охотничьих ресурсов

Такса (руб. за 1 особь)

1.

Лось, сибирский горный козел, овцебык

80 000

2.

Кабан, дикий северный олень

30 000

3.

Благородный олень

70 000

4.

Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга

60 000

5.

Косули, муфлон, серна

40 000

6.

Снежный баран

100 000

7.

Гибрид зубра с бизоном, домашним скотом

180 000

8.

Медведи

60 000

9.

Барсук

12 000

10.

Сурки, бобры, куницы, харза

6000

11.

Соболь, выдра, росомаха

15 000

12.

Рысь

40 000

13.

Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, енотовидная собака

200

14.

Песец, корсак, дикие кошки, норки, зайцы, дикий кролик

1000

15.

Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, колонок, белки, бурундуки, летяга

500

16.

Кроты, водяная полевка, хомяки, суслики

100

17.

Глухари

6000

18.

Тетерев, фазаны, улары, саджа

2000

19.

Гуси, казарки

1000

20.

Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, лысуха, вальдшнеп

600

21.

Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, горлицы

200


  • О том, как действовать, если с вами произошло подобное ДТП, читайте по этой ссылке
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