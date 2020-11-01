Geely Atlas: 20 ваших вопросов и наших ответов

Дополнительная шумка? — не нужна! Ресурс? — норм! Музыка так себе? — не сказал бы. Разгон? — быстрее, чем по паспорту. Это был спойлер, а дальше все в подробностях.