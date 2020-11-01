В приказе Минприроды России № 948 содержится шкала для расчета вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Она и применяется для определения размера ущерба в результате ДТП с дикими животными. Суммы разные: от 200 рублей (за сбитого перепела или горлицу) до 180 тыс. рублей (если вы задавили зубробизона):
п/п
Виды охотничьих ресурсов
Такса (руб. за 1 особь)
1.
Лось, сибирский горный козел, овцебык
80 000
2.
Кабан, дикий северный олень
30 000
3.
Благородный олень
70 000
4.
Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга
60 000
5.
Косули, муфлон, серна
40 000
6.
Снежный баран
100 000
7.
Гибрид зубра с бизоном, домашним скотом
180 000
8.
Медведи
60 000
9.
Барсук
12 000
10.
Сурки, бобры, куницы, харза
6000
11.
Соболь, выдра, росомаха
15 000
12.
Рысь
40 000
13.
Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, енотовидная собака
200
14.
Песец, корсак, дикие кошки, норки, зайцы, дикий кролик
1000
15.
Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, колонок, белки, бурундуки, летяга
500
16.
Кроты, водяная полевка, хомяки, суслики
100
17.
Глухари
6000
18.
Тетерев, фазаны, улары, саджа
2000
19.
Гуси, казарки
1000
20.
Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, лысуха, вальдшнеп
600
21.
Перепела, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, горлицы
200
- О том, как действовать, если с вами произошло подобное ДТП, читайте по этой ссылке