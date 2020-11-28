За сохатого государство с вас возьмет 80 тыс. рублей. Но есть варианты, когда вы платить не обязаны.

Бросить лося или остаться?

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По данным Министерства транспорта РФ, ежегодно в России происходит несколько десятков тысяч наездов на диких животных, из которых регистрируется только около 500 серьезных ДТП (например, с участием лосей или кабанов). Полной статистики таких аварий в России нет — как правило, водители, отделавшиеся легким испугом и незначительными повреждениями автомобиля, просто едут дальше… И делают, кстати, большую ошибку.

Имейте в виду:

Наезд на животное, в результате которого автомобиль получил повреждения, однозначно приравнивается к ДТП. Так что, если вы сбили животное и уехали, но при этом ваши действия сняли камеры дорожного наблюдения или есть свидетели происшествия, вы можете быть привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП». По ней предусмотрено лишение права управления ТС на срок до полутора лет или административный арест до пятнадцати суток.

Правильный алгоритм действий

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Он такой же, как и при любом ДТП. Разница лишь в том, что в качестве поврежденного имущества выступает не только ваш автомобиль, но и дикое животное — по крайней мере, именно с этой точки зрения его рассматривает российское законодательство. Собственник (в лице государства и конкретного лесного хозяйства, ответственного за тот или иной участок дороги. — Прим. ред.) вам пока неизвестен, так что действуем по схеме:

Включаем аварийку и выставляем знак аварийной остановки ( не менее 15 метров от машины в населенном пункте и не менее 30 — на трассе. — Прим. ред. ).

Звоним по телефону «112» и вызываем ГИБДД. Если среди пассажиров есть пострадавшие, об этом нужно сообщить дежурному — это ускорит приезд инспекторов и скорой помощи.

Не пытаемся самостоятельно оказать первую помощь пострадавшему животному, как бы сильно ни щемило сердце при виде его конвульсий. Помните, что это дикое животное, которое, обезумев от болевого шока, может вас укусить или лягнуть. Вы, видимо, ни разу не делали курс прививок от бешенства или решили освежить этот опыт? — то-то же.

Фотографируем все последствия ДТП: вмятины и царапины на машине, осколки, тормозной путь. Во время съемки делаем несколько общих планов, на которых будет виден автомобиль, животное, ландшафт местности, дорожные знаки — так сотрудникам ГИБДД будет легче понять, как двигались вы, откуда выскочило животное и почему вы не успели среагировать.

Не трогаем машину и не отгоняем ее на обочину, в соответствии с п. 2.5 ПДД. Даже если машина стоит посреди проезжей части и затрудняет проезд другим участникам дорожного движения, перемещать ее запрещено — нужно дождаться приезда инспекторов ГИБДД.

Имейте в виду:

Самым опасным периодом для поездок за город можно считать демисезон: весна-лето и осень-зима. Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, с мая по июнь на дорогу выходят лоси, перемещающиеся по угодьям в поисках новой кормовой базы и испуганные лесниками и грибниками, а также молодые лосята, опасающиеся массового вылета кровососущих насекомых. В августе — сентябре следует учитывать, что у самцов лося идет период гона, и они также могут спровоцировать ДТП внезапным появлением.

Инспекторы зафиксировали ДТП — уже пора платить за лося?

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Российским законодательством не предусмотрено наказание за сбитое животное. Максимум, что может сделать инспектор ГИБДД, — выписать штраф за несоблюдение каких-то пунктов ПДД (например, вы превысили скорость или проигнорировали разметку. — Прим. ред.). При этом наличие на дороге знака «Дикие животные» (знак 1.27 ПДД РФ) не может усугубить ситуацию. Этот знак является предупреждающим и не устанавливает ограничений или запретов. Если нарушений с вашей стороны не было, прибывшие на место аварии сотрудники ДПС составят протокол и определение об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения. В этом случае «платить за лося» вы не обязаны, поскольку вашей вины в аварии нет.

, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»:

— Порой установить виновника ДТП на месте бывает проблематично. Я бы рекомендовал в письменной форме заявить инспектору ГИБДД, рассматривающему ваше дело, ходатайство о проведении автотехнической экспертизы. Ее основная задача — выяснить, имел ли водитель техническую возможность избежать наезда. Если такая возможность была, но водитель ею не воспользовался (допустим, поздно заметил животное или недостаточно резко тормозил), то, безусловно, виноват водитель. Если возможности предупредить наезд не было — водитель ни при чем.

Когда от «штрафа за лося» не отвертеться?

Если вас признали виновным в совершении ДТП с диким животным, то, в соответствии с ч. 1 ст. 1079 ГК РФ, на вас распространяется обязанность «возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего». Иными словами, государство как «владелец» пострадавшего животного потребует компенсации.

В приказе Минприроды России № 948 содержится шкала для расчета вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Суммы разные: от 200 рублей (за сбитого перепела или горлицу) до 180 тыс. рублей (если вы задавили зубробизона).

После того, как инспекторы ГИБДД оформят ДТП и вынесут определение, они направят его копию представителям Министерства природы и экологии РФ. Те, в свою очередь, обратятся в страховую компанию виновника аварии за выплатой. Таким образом, если у водителя есть действующий полис ОСАГО, платить из своего кармана за сбитое животное ему не придется. А вот если страховки нет, следует готовиться к походам в суд — Минприроды предъявит исковые требования за порчу государственного имущества. С большой долей вероятности суд удовлетворит такой иск.

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»:

— Сразу после аварии необходимо уведомить своего страховщика о происшествии. Как правило, лимита в 400 тыс. рублей по ОСАГО хватает, чтобы компенсировать ущерб, причиненный государству. При этом чинить автомобиль, пострадавший при наезде на дикое животное, водителю придется за свой счет. С каско дело обстоит иначе: чаще всего расходы, связанные с ремонтом, страховая компания берет на себя — если, конечно, в условиях договора страхования мелким шрифтом не прописан пункт о том, что ДТП с лосем или косулей не является страховым случаем.

5 рекомендаций, как избежать ДТП с диким животным

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К сожалению, от ДТП с диким животным не застрахован никто, и порой последствия таких аварий бывают очень печальными. Так, в мае 2014 года на трассе А-107 в Подмосковье гонщик Максим Травин не смог увернуться на мотоцикле от выскочившего на дорогу лося. От травм 37-летний спортсмен скончался на месте.

Участником другого (благо, менее серьезного) ДТП стал наш испытатель в марафоне «60 часов За рулем» — ему под колеса бросилась косуля, которая изрядно повредила автомобиль. Как видите, большой водительский стаж и быстрая реакция не всегда способны выручить водителя в нужный момент.

После столкновения с косулей левое переднее крыло Fiat Linea мешало открыть водительскую дверь, позже его пришлось демонтировать. Удар был такой силы, что лопнул поворотный кулак. Общая стоимость восстановления машины превысила половину ее цены.

Однако мы эти советы позволят вам либо избежать ДТП с диким животным, либо, по крайней мере, минимизировать его исход: