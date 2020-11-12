Читатель «За рулем» попал в неприятную историю в Москве: эвакуатор поцарапал его автомобиль и скрылся, а Павел остался на дороге. Рассказываем, можно ли ускорить приезд полицейских (спойлер — сомнительно).

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ДТП произошло вечером в будний день на одном из оживленных перекрестков на востоке Москвы, — рассказывает Павел. — Я стоял перед перекрестком и ждал, пока он освободится. Эвакуатор в соседнем ряду поворачивал направо и задел крыло моей машины выступающим элементом.



После столкновения эвакуатор приостановился, а затем… уехал. По оклейке кузова я понял, что машина принадлежит АМПП («Администратор московского парковочного пространства» — структура Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. — Прим. ред.). Авария как бы несерьезная, но у моего автомобиля пострадали корпус бокового зеркала, форточка в пассажирской двери, крыло и стойка лобового стекла. Думаю, мы с эвакуаторщиком могли бы «договориться на месте».

«Глухие» телефоны

Я позвонил «02». Вызов зафиксировали, и я стал ждать приезда ДПС. Это было в 18:30.

20:00 — второй звонок по «02». Меня спросили, затрудняю ли я проезд другим автомобилям, на что я ответил: «Нет». Видимо, это была ошибка. Диспетчер снова зафиксировал заявку и сказал ждать ДПС.

21:30 — снова набрал «02» и потребовал соединить меня с дежурным по городу. Тот посоветовал то же самое — набраться терпения.

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00:00 — очередной звонок в «02». Во время всех переговоров я сообщал, что второй участник ДТП с места происшествия скрылся. Может, не стоило говорить, что это был автомобиль городских служб?

00:20 — на шестом часу ожидания я набрал «112». Диспетчер предложила позвонить на телефон доверия МВД.

01:15 — сотрудник «горячей линии» сказала перезвонить ей, если через 15 минут инспекторы не прибудут на место аварии.

01:30 — ровно через 15 минут приехали сотрудники ГИБДД. В следующий раз я начну звонить на телефон доверия уже через час ожидания.

Почему так долго?

Ситуация, к сожалению, типичная. Сотрудников ДПС сокращают — МВД взяло курс на системы фотовидеофиксации дорожных нарушений. Водители не хотят оформлять мелкие ДТП самостоятельно, когда это возможно (впрочем, в этой истории такое было невозможно — второй участник сбежал). На всякий случай — научитесь правильно заполнять бланк европротокола и загружать данные об аварии через мобильные приложения «ДТП.Европротокол» (много жалоб на работоспособность) или «Помощник ОСАГО» (совсем беда, рейтинг на Goolge Play — 1,7).

Имейте в виду: у инспекторов ГИБДД нет норматива по прибытию на ДТП без пострадавших. А если они имеются, экипаж должен приехать в течение 25 минут.

Если вы оказались в такой же ситуации, как и Павел, и уже вызвали сотрудников полиции, рекомендуем рационально распорядиться временем до их приезда.

Скучный, но правильный совет

Павел Бикетов, директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании «Согласие»

Если виновник ДТП скрылся и у потерпевшего нет полиса автокаско, следует дождаться сотрудников ГИБДД, так как по европротоколу без установления второго участника ДТП и факта страхования его гражданской ответственности получить страховую выплату нельзя. Дожидаясь сотрудников ГИБДД, нужно запомнить или зафиксировать максимальный объем информации о виновнике ДТП (марка, модель ТС, цвет, тип кузова, госномер, особые приметы), постараться найти свидетелей ДТП и записать их контактные данные, обратить внимание на наличие камер видеонаблюдения на расположенных рядом зданиях, если ДТП не записано на видеорегистратор».

Как ускорить инспекторов?

Как бы цинично это ни звучало, но в скором и благополучном разрешении вопроса заинтересованы прежде всего вы — вам и проявлять инициативу.

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

Я рекомендую повторно сообщить о ДТП примерно через 30 минут после первого звонка в экстренные службы. Лучше обращаться по телефонам «02» или «112», поскольку такие обращения отслеживаются контролирующими органами более тщательно, чем звонки в территориальный отдел ГИБДД. Не факт, что «систематический обзвон» ускорит приезд экипажа, однако сделать это не помешает. Ваша заявка могла затеряться в череде других обращений, либо мог поступить другой сигнал о происшествии, до которого инспекторам ехать ближе.

Обязательно объясните диспетчеру, что ваш автомобиль находится на проезжей части и затрудняет проезд другим участникам дорожного движения. Самостоятельно передвигать машину вы не имеете права, поскольку второй водитель скрылся с места ДТП. Следовательно, вы создаете условия для возникновения других ДТП на этом участке дороги. Такая информация позволит сотрудникам ДПС правильно «расставить приоритеты»: первым делом им необходимо будет отработать ваш вызов, а уже потом отправляться на те ДТП, участники которых имеют возможность отогнать автомобили на обочину.

Оформили ДТП — что дальше?

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Сценарий развития ситуации примерно следующий: поскольку второй участник ДТП скрылся, возбуждается дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния». —). Срок административного расследования составляет два месяца. За это время в «группу разбора» вызывается фактический собственник автомобиля, чтобы установить, кто был за рулем в момент ДТП. Если сделать это удается, на водителя составляется протокол, который затем направляется в суд. Если нет, дело прекращается.

Второй вариант нежелателен для законопослушного водителя, прождавшего инспекторов несколько часов. Страховщик вправе отказать ему в выплате по ОСАГО, сославшись на несоблюдение критериев для прямого возмещения убытков (не установлен второй участник и страховщик его ответственности. — Прим. ред.). С каско ситуация другая: все зависит от страховщика и его правил. Иногда урегулирование убытка без документов ГИБДД возможно, если автомобиль получил незначительные повреждения.

Учитывая, что в случае Павла вторым участником аварии является водитель эвакуатора АМПП, проблем с установлением его личности быть не должно. Вероятнее всего, Павел сможет претендовать на страховое возмещение по ОСАГО после того, как будет определен виновник ДТП (сам факт оставления места аварии не является подтверждением вины водителя в аварии. — Прим. ред.).

А наказать ДПС за медлительность?

По закону возможность есть — вы вправе подать жалобу руководству инспекторов на длительное ожидание. Не исключено, что полицейские и впрямь не слишком торопились на ваш вызов, либо отрабатывали другие, менее значительные происшествия — это должно выясниться в результате служебной проверки. Но если у инспекторов в этот день и правда была большая загруженность, то в их действиях нарушения нет. Однако в любом случае начальству полезно знать, что подчиненные едут на место происшествия по 3-5-7 часов.