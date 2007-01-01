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Chrysler

CHRYSLER

Chrysler терпит столь значительные убытки, что необходимы экстренные и жесткие меры для выхода из кризиса. Чтобы вновь работать с прибылью, сегодня нужно снизить затраты на изготовление каждого автомобиля на 1000 евро. Это возможно для больших авто, вроде «Доджа-Дюранго», но их нынче плохо покупают даже в Америке. А в сегменте «малых форм» все резервы снижения себестоимости практически исчерпаны. В США уже прибыла группа «санитаров» во главе с вице-президентом «Мерседес-Бенца» Райнером Шмюкле. Времени у них немного: по сообщениям западной прессы, либо в самом начале 2007-го будет представлен эффективный антикризисный план, либо… «Крайслеру» придется выбираться из ямы в одиночку, уже без «Мерседес-Бенца».

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Количество просмотров 713
01.01.2007 
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