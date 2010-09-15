Владимир Путин раскритиковал Lada Priora

Премьер-министр России Владимир Путин на конференции партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде раскритиковал автомобиль Lada Priora. По его словам, Priora — «слишком шумная и довольно слабоватая». Такие выводы он сделал после того, как испытал автомобиль в действии.
А Lada Kalina премьер-министру понравилась: «И с места хорошо берет, и в салоне тихо, идет мягко. Для автомобиля такой ценовой категории ($10 тыс.) — это очень хороший продукт». Именно на Lada Kalina Путин совершил вояж в 2600 км, опробовав трассу между Читой и Хабаровском.
Источник: ИА REGNUM
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