Новые газовые двигатели для Logan

Румынская Dacia подготовила к запуску в серию еще более экологичные и экономичные Logan и Sandero в версии 1.2 16V 75 LPG с двигателями на сжиженном газе. Обе машины представлены в Париже.

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Румынским инженерам удалось уменьшить рабочий объем двигателя без ущерба для мощности: прежние с объемом 1,4 литра выдавали 72 л.с., и новые не меньше, но уже при объеме 1,2 литра. А существенная разница в том, что выбросы CO2 у новых на 13 граммов меньше и составляют 122 грамма на километр пути.

По данным Dacia, спрос на экологичные модели растет, особенно высока доля продаж газовых Sandero — 43%. И хэтчбеки и седаны Logan с новыми 16-клапанными моторами на жидком газе станут доступны в большинстве стран ЕС весной будущего года.

Здесь на нашем сайте можно найти парный тест Renault Logan и Sandero.