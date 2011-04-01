BMW к 1 апреля создали M3-пикап

BMW 3-й серии
BMW 3-й серии

BMW > 3-й серии

В обстановке строжайшей секретности специалисты центра разработок BMW M GmbH создали первый в своей истории пикап.

BMW пикап_02

BMW пикап_02

Пикап BMW M3 — обещает сочетать высокую мощь и практичность.

Под капотом пикапа BMW двигатель V8, мощностью 420 л.с. Машина уже прошла всесторонние испытания на Северной петле Нюрбургринга. Измерения, проведенные в аэродинамической трубе, показали, что коэффициент аэродинамического сопротивления нового пикапа BMW находится на уровне купе M3.

Грузоподъемность автомобиля — 450 кг.

BMW пикап_04

BMW пикап_04

Несмотря на свои уникальные качества, пикап BMW M3 не пойдет в серийное производство, сохранив свой эксклюзивный статус. Его будут использовать в качестве служебного автомобиля для BMW M GmbH.

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