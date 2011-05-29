В Mugen увлеклись Jazz-ом

Из семейно-молодежного Honda Jazz сделают горячий хетчбэк. В европейском подразделении тюнингового ателье Mugen признались, что у них давно «руки чешутся» по Jazz-у.

Идея превратить Honda Jazz в заряженный автомобиль у специалистов Mugen возникла после того как они начали предлагать различные варианты стилистических обновлений и аксессуаров для Jazz. От внешних улучшений теперь решили перейти в внутренним и поработать над увеличением мощности.

В Mugen Euro рассматривают несколько вариантов — турбированную гибридную силовую установку CR-Z либо высокооборотный двухлитровый атмосферник VTEC. Такой же как в последнем Civic Type R. На каком бы варианте не остановились мастера Mugen, в конечном результате обещают зарядить Honda Jazz двумя сотнями лошадей.