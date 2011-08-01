Энтузиасты из зарубежного автомобильного издания пофантазировали, как будет выглядеть новинка.

Пока еще никто достоверно не знает, какова будет внешность будущего конкурент Nissan Juke. В Сети «гуляют» лишь шпионские снимки закамуфлированной новинки.

Младшего брата Ford Kuga построят на базе обычной Fiesta. Автомобиль получит полный привод, увеличенные колесные арки, а также адаптированную для езды по бездорожью подвеску. Для тех, кто не собирается использовать новый кроссовер для езды по плохим дорогам, Ford предложит версию с приводом на передние колеса.

Линейка двигателей будет состоять из нескольких дизельных и бензиновых агрегатов, в числе которых новый 3-цилиндровый турбированный EcoBoost объемом 1,0 л и мощностью 90 с лишним л. с. и мотор объемом 1,6 л.

В угоду экологии Fiesta SUV оснастят системой старт-стоп. Не исключено, что на свет появится и гибридная модификация кроссовера.

В экстерьере революции не произойдет — внешность новинки будет соответствовать фамильному кинетическому дизайну марки.