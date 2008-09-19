Компактный Pontiac

Автомобиль, построенный на базе Chevrolet Aveo5, оснащается четырехцилиндровым двигателем Ecotec 1,6 л, мощностью 106 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач либо опционным четырехступенчатым «автоматом». Средний расход топлива для нового «Понтиака» составляет 8,7 л и 6,9 л на каждые 100 км в городе и на трассе соответственно.
В базовую комплектацию G3 входят кондиционер, аудиосистема с поддержкой формата MP3 и AUX-входом, противотуманные фары, спойлер и система OnStar. В США первые автомобили прибудут весной будущего года. О стоимости объявят позже.
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