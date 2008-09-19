Компактный Pontiac

Компактный Pontiac

Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo

Chevrolet > Aveo

Автомобиль, построенный на базе Chevrolet Aveo5, оснащается четырехцилиндровым двигателем Ecotec 1,6 л, мощностью 106 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач либо опционным четырехступенчатым «автоматом». Средний расход топлива для нового «Понтиака» составляет 8,7 л и 6,9 л на каждые 100 км в городе и на трассе соответственно.

В базовую комплектацию G3 входят кондиционер, аудиосистема с поддержкой формата MP3 и AUX-входом, противотуманные фары, спойлер и система OnStar. В США первые автомобили прибудут весной будущего года. О стоимости объявят позже.

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Отзывы о Chevrolet Aveo (6)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Хороший уровень комфорта в городе и на шоссе. Радует динамика.

Недостатки:

Ломучий автомат.

Комментарий:

В свое время успели поменять автомат по гарантии. После ее окончания отказ коробки стал полной неожиданностью и сильно ударил по семейному бюджету. В остальном автомобиль проявил себя достойно.

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