Hyundai Genesis в черном

На автосалоне-2008 SEMA Hyundai покажет три купе Genesis, над которыми поработали известные тюнинговые фирмы. Последний из трех вариантов — творение мастеров из Street Concepts.

В пресс-релизе Hyundai подчеркивается, что этот вариант тюнинга Genesis навеян истребителем «Стелс». Кроме черного камуфляжа, автомобиль получил специальную решетку радиатора, 19-дюймовые диски со спортивными шинами, измененную подвеску и тормоза Brembo. Двигатель V6 объемом 3,8 л, мощностью 306 л.с. получил выхлопную систему Magnaflow и спортивный воздушный фильтр.

Ранее были представлены фото Hyundai Genesis Coupe от тюнеров из HKS и Rhys Millen Racing (RMR).