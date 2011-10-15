Hyundai запустила в Индии бюджетный Eon

Новинка разработана специально для местного рынка. Цена — от $5500.

111013_Hyundai EON_launching ceremony

111013_Hyundai EON_launching ceremony

Как и полагается недорогому автомобилю, Eon получил экономичный двигатель небольшого объема — всего 0,8 л. Мощность мотора — 56 л.с. С этим агрегатом и 5-ступенчатой механической коробкой передач автомобиль расходует 4,7 л топлива на 100 км пути.

111013_Hyundai EON_1

111013_Hyundai EON_1

Eon стал самой маленькой моделью в линейке Hyundai — его длина составляет 3495 мм. В базовую комплектацию Eon входят:

  • зеркала и дверные ручки, окрашенные в цвет кузова

  • MP3-аудиосистема с USB-разъемом

  • подушка безопасности водителя

  • иммобилайзер

  • передние противотуманные фары.

На выбор покупателям предложат шесть вариантов окраски кузова.

В Индии цены на пятидверный хэтчбек стартуют с  отметки в 5500 долларов. Производитель рассчитывает продавать по 150 тысяч машин ежегодно. Руководство корейской компании не сообщает, будет ли продаваться Eon в других странах. Тем временем марка решила создать отдельный бренд в Китае.

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