Hyundai запустила в Индии бюджетный Eon

Новинка разработана специально для местного рынка. Цена — от $5500.

Как и полагается недорогому автомобилю, Eon получил экономичный двигатель небольшого объема — всего 0,8 л. Мощность мотора — 56 л.с. С этим агрегатом и 5-ступенчатой механической коробкой передач автомобиль расходует 4,7 л топлива на 100 км пути.

Eon стал самой маленькой моделью в линейке Hyundai — его длина составляет 3495 мм. В базовую комплектацию Eon входят:

зеркала и дверные ручки, окрашенные в цвет кузова

MP3-аудиосистема с USB-разъемом

подушка безопасности водителя

иммобилайзер

передние противотуманные фары.

На выбор покупателям предложат шесть вариантов окраски кузова.

В Индии цены на пятидверный хэтчбек стартуют с отметки в 5500 долларов. Производитель рассчитывает продавать по 150 тысяч машин ежегодно. Руководство корейской компании не сообщает, будет ли продаваться Eon в других странах. Тем временем марка решила создать отдельный бренд в Китае.