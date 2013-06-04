Rolls-Royce все-таки сделает кроссовер на платформе BMW

Похоже, что руководителям Rolls-Royce нравится издеваться над автомобильной прессой — иного объяснения появлению, опровержению и снова появлению слухов о грядущем кроссовере этой марки, похоже, не найти.

Первая информация о том, что производитель ультрапремиальных авто подумывает пополнить свой модельный ряд SUV, появились в феврале прошлого года. Однако вскоре во время «домашней» презентации нового купе-фастбека Wraith глава фирмы из Гудвуда Торстен Мюллер-Отвёс опроверг этот слух.И вот портал Аutomobilemag.com, ссылаясь на свои источники, сообщил, что проект кроссовера Rolls-Royce не отвергнут — вполне возможно, что такая машина может появиться. Быть ей или не быть, зависит от того, сколь успешным будет проект «братской» марки — BMW X7. Именно его платформу и технологии и должен позаимствовать SUV из Гудвуда. Кроме того, немаловажным будет и то, насколько успешно выступят конкуренты из Bentley и Maserati.

Хотя статья Аutomobilemag основана исключительно на спекуляциях, в ней есть некоторые интересные подробности о том, что же может представлять собой эта машина. Как сказал один из сотрудников компании, причастный к проекту, «такой автомобиль может быть создан, но нельзя сказать, что инвестиции в проект будут незначительными. И шасси является только одной областью, требующей внимания. Другой большой проблемой является выбор подходящей трансмиссии. Хотя теоретически можно втиснуть V12 в платформу BMW F15, адаптация существующих агрегатов твинтурбо V8 была бы намного проще экономически и технологически. Но встает маркетинговая проблема — как вы объясните целевой аудитории почему под капотом у Rolls-Royce не 12=цилиндровый мотор? Как вариант, возможна установка гибридного привода на основе 450-сильного мотора V8 объемом 4,4 литра в комбинации с парой электродвигателей мощностью около 200 лошадиных сил».

Неокрашенный кузов и шасси, вероятно, будут получены с завода BMW в Спартанбурге, Южная Каролина, где собирают X5 и X6, но установка трансмиссии и электроники, а также окончательная сборка будет проходить в Гудвуде. Что касается дизайна, то, по словам осведомленного источника, попадавшие ранее в Сеть рендеры Coach и Pullman уже не актуальны, и сейчас фаворитом является проект высокого пятидверного кузова shooting brake.

Если все пойдет по плану, то SUV будет предлагаться по цене незначительно ниже модели Ghost и поступит в продажу в 2017 году.