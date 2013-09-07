VW расследует протечку салона Golf

Концерн Volkswagen занялся выяснением причин появления воды в салоне Golf. Досадная неисправность может затронуть более 300 000 автомобилей концерна, включая не только Golf, но также Audi A3 и SEAT Leon

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Volkswagen > Golf

no copyright VW Golf VII

no copyright VW Golf VII

Из-за неправильно установленного дренажного шланга кондиционера в салоне Golf, на полу в ногах переднего пассажира, может скапливаться вода. Дефект приводит к образованию плесени на матах шумоизоляции пола и запотеванию стекол. По данным издания, в сервисных центрах зарегистрировано 46 обращений владельцев с жалобами на появление воды в салоне.

Эту цифру подтвердил и представитель VW, отметивший в интервью агентству «Рейтер», что производитель работает над устранением причин протечки. По мнению Auto Bild, неисправность может присутствовать на более чем 300 000 автомобилей концерна, в частности Audi A3 и SEAT Leon, выпускаемых вместе с Golf на одной платформе.

По словам представителя концерна, у VW нет информации о наличии данного дефекта на моделях Audi и SEAT.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Volkswagen Golf

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые