VW расследует протечку салона Golf

Концерн Volkswagen занялся выяснением причин появления воды в салоне Golf. Досадная неисправность может затронуть более 300 000 автомобилей концерна, включая не только Golf, но также Audi A3 и SEAT Leon

Из-за неправильно установленного дренажного шланга кондиционера в салоне Golf, на полу в ногах переднего пассажира, может скапливаться вода. Дефект приводит к образованию плесени на матах шумоизоляции пола и запотеванию стекол. По данным издания, в сервисных центрах зарегистрировано 46 обращений владельцев с жалобами на появление воды в салоне.

Эту цифру подтвердил и представитель VW, отметивший в интервью агентству «Рейтер», что производитель работает над устранением причин протечки. По мнению Auto Bild, неисправность может присутствовать на более чем 300 000 автомобилей концерна, в частности Audi A3 и SEAT Leon, выпускаемых вместе с Golf на одной платформе.

По словам представителя концерна, у VW нет информации о наличии данного дефекта на моделях Audi и SEAT.