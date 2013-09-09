ГИБДД опубликовала статистику ДТП

По подсчетам Госавтоинспекции, в январе-августе 2013 года в России произошло 127 026 аварий, в которых погибло 16 220 человек и 163 109 ранено.

знак аварийной остановки no copyright

Несмотря на то, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварий стало на 1,9% меньше, сократилось число пострадавших (погибших — на 6,1%, раненых — на 22%, неуклонно растет число ДТП по вине неудовлетворительного технического состояния автомобилей (887 ДТП, плюс 33,2%) и плохих дорог — 34 672 аварии, рост — на 21,3%.

По вине нетрезвых водителей произошло 8499 аварий, в которых погибло 1282 человека и свыше 12 тысяч получили ранения.

Нарушения правил пешеходами привело к 15 185 авариям, в которых погиб 2501 человек и 13 402 были ранены. Однако больше всего ДТП произошло за восемь месяцев 2013 года по вине водителей — 113 121, что практически соответствует показателям аварийности по этой причине за аналогичный период 2012 года (-0,7%). На совести водителей-нарушителей за январь-август числится 14 363 смерти на дороге, в ДТП из-за нарушений ПДД водителями 150 334 человека получили травмы.

Самые неблагополучные с точки зрения аварийности регионы — Ленинградская область (2379 аварий) и Санкт-Петербург (5169), Москва (7214) и Московская область (5760). При этом по тяжести последствий ДТП держат печальное первенство Чечня, Дагестан, республики Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария.

Как отразится на состоянии аварийности недавнее ужесточение наказаний за нарушения ПДД и многократно возросшие штрафы, пока сказать трудно. Хотя эксперты считают, что в целях улучшения дорожной безопасности надо не повышать штрафы, а добиваться неотвратимости наказания.