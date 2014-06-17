Google представит операционную систему для автомобилей

В этом месяце компания Google покажет свою первую операционную систему для установки в информационно-развлекательные центры автомобилей. С помощью новой операционки на платформе Android водители смогут управлять различными функциями своих смартфонов, используя дисплей в машине.

Интернет-гигант Google представит на ежегодной конференции разработчиков программного обеспечения новую операционную систему на платформе Android, предназначенную для установки в автомобильные медиацентры. Как сообщает издание Automotive News, новинка стала результатом совместной работы партнеров Google по консорциуму Open Automotive Alliance, в который входят автопроизводители Audi, General Motors, Honda и Hyundai, а также производитель графических чипсетов NVIDIA.

По данным информированных источников AN, система под рабочим названием Google Auto Link будет представлена на следующей неделе в Сан-Франциско, где Google покажет интерфейс и продемонстрирует функционал. Пока Google не раскрывает подробности о том, какой из автопроизводителей первым будет использовать новинку.

Выход новой системы позволит Google конкурировать с компанией Apple, которая еще в марте представила на автосалоне в Женеве собственную операционную систему CarPlay на базе платформы IOS.

CarPlay дает возможность водителям выбрать на своем Iphone музыкальный трек, установить пункт назначения в навигаторе GPS или сделать звонок с помощью голосового управления или дисплея мультимедийного центра автомобиля. В Женеве Apple сообщила, что первенцем в использовании CarPlay станет Ferrari, а до конца текущего года эта система появится на автомобилях Honda, Hyundai, Jaguar, Mercedes-Benz и Volvo.