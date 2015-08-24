Jaguar готовит конкурента Audi Q1

В линейке Jaguar появится целое семейство премиальных кроссоверов. Все «паркетные» Jaguar получат приставку Pace к названию; кроме того, у каждой или почти каждой модели появятся заряженные версии R и SVR.

Концепт Jaguar C-X17 Концепт Jaguar C-X17

Концепт Jaguar C-X17

Долгожданный F-Pace станет не единственным (хотя и первым) кроссовером Jaguar. Источники в компании докладывают, что британский автопроизводитель уже работает над целым семейством вседорожников разных размеров и классов. Некоторые подробности, сообщает Autocar, уже известны.

Итак, самый первый претендент на включение в производственный план сразу после F-Pace — миниатюрный кроссовер, относящийся к тому же классу, что Mini Countryman или новый Audi Q1. Его премьера может состояться уже в следующем году. Автомобиль, имеющий всего около 4 метров в длину, будет обладать четко выраженными вседорожными качествами: инсайдеры говорят, что вариант городского компакта со слегка увеличенным клиренсом и более брутальной внешностью был рассмотрен, но отвергнут.

Просторный семиместный кроссовер, как мы уже писали, также был исключен из будущей вседорожной программы Jaguar: еще этой весной PR-директор марки Ричард Энью заявил, что автомобилей крупнее F-Pace в модельном ряду «Ягуара» не будет, поскольку их не удастся сделать достаточно спортивными.

Перспективная ниша была найдена среди купе-кроссоверов наподобие «четных» серий Audi и BMW (будущие Audi Q6 и Q8, существующие BMW X4 и X6), а также Mercedes-Benz GLE Coupe и готовящегося GLC Coupe. Один или два таких кроссовера Jaguar будут иметь плавный купеобразный силуэт, динамику суперкаров и соответствующий ценник.

Все «паркетные» Jaguar получат приставку Pace к названию; кроме того, у каждой или почти каждой модели появятся заряженные версии R и SVR. Их будут собирать на британском заводе компании в Солихалле, откуда уже сейчас переносят производство части моделей на австрийское предприятие Magna Steyr. Делается это для того, чтобы освободить мощности для ожидаемого маркетологами Jaguar бешеного спроса на вседорожники.