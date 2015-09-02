В Европу едет пятидверный Ford Ka

Миниатюрный хэтчбек Ford Ka вскоре подрастет: на европейских дорогах замечены тестовые экземпляры пятидверной версии, которая ранее была доступна только в Южной Америке. Дебют малыша в Старом Свете состоится в начале 2016 года.

2016 Ford Ka

Фотошпионы сделали в Европе серию снимков любопытного «иммигранта» — пятидверного варианта хэтчбека Ford Ka. До настоящего момента такая версия ситикара была доступна только в Латинской Америке (в частности, в Бразилии), где к семейству Ka также относится полностью оригинальный и не встречающийся на других рынках седан Ka+. О его переезде в Европу пока речи не идет, а вот пятидверку в серийном обличии мы можем увидеть уже на Женевском автосалоне в марте 2016-го.

Прикрытые камуфляжем бамперы и решетка подсказывают нам, что внешность автомобиля будет несколько видоизменена для большего сходства с трехдверкой, которую собирают на польском заводе в городе Тыши. Впрочем, на деле различия двух машин куда глубже: «американец» относится к новому, третьему поколению, построенному на базе Ford Fiesta и представленному только в конце прошлого года, в то время как второе поколение «европейца» использует платформу Fiat Mini, которой исполнилось уже 12 лет.

Ожидается, что в Европе пятидверный Ford Ka доработают до локальных стандартов в области безопасности и экологии, установят солидную шумоизоляцию, разработают более богатый интерьер и продумают широкий спектр современных гаджетов. Линейка моторов из семейства EcoBoost будет разнообразной: в нее войдут как атмосферные, так и турбированные бензиновые и дизельные двигатели. Самая вероятная площадка для дебюта новинки — Женевский автосалон 2016 года.