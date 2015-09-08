УАЗ повысил цены

Ульяновский автомобильный завод вынужден корректировать цены на новые UAZ на фоне девальвации рубля. Группа Sollers, основным активом которой является ульяновское автопредприятие, рекомендовала дилерам UAZ в сентябре поднять цены на 3–8% в зависимости от модели и комплектации. Самая доступная модель завода теперь предлагается минимум за 440 тыс. рублей, а Hunter — от 549 тыс. рублей. Цены на UAZ изменились в 2015 году в 4-й раз.

UAZ Patriot

UAZ Patriot

Дилеры марки UAZ с сентября подняли цены на новые автомобили. Повышение составило, в среднем, от 3 до 8% в зависимости от модели и комплектации, сообщил корреспонденту «За рулем.РФ» заместитель генерального директора по продажам Ульяновского автозавода Алексей Володин.

«В начале сентября мы подняли цены. Это называется „шелковое“ повышение, когда приходит „тяжелое“ удорожание — его сразу в рынок отдать нельзя, и строятся планы этих повышений. Производитель месяца через три начинает отыгрывать (цены), но в это время мы, конечно, работаем либо в „нейтраль“, либо в „минус“. Мы в бремени поднятия цены погрязли меньше, чем импортируемые автомобили», — рассказал топ-менеджер.

«Очень сильно трясет. Мы не комментируем планы по ценам и объемам. Мы сейчас пересматриваем политику поведения каждый месяц, а иногда и каждый день», — пояснил собеседник «За рулем.РФ». При этом на уточняющий вопрос о планах производства Ульяновского автозавода на 2015 год отметил, что «в пределах 50 тыс.».

По словам Алексея Володина, геополитика на автомобильном рынке России меняется, и ландшафт рынка изменится фундаментально. «То есть те „китайцы“, с которыми UAZ конкурировал 1,5 года назад „лоб в лоб“, — до свидания, это другой ценовой сегмент», — добавил он.

Также топ-менеджер подтвердил планы компании по модернизации «буханки» в 2016 году. Заместитель гендиректора отметил, что модель получит новую панель приборов, единый топливный бак, дополнительную шумо- и виброизоляцию. Все детали доработок станут известны в следующем году.

По данным завода, с которыми ознакомился корресподент «За рулем.РФ», в настоящее время дилеры UAZ предлагают модель Hunter по цене от 549 до 600 тыс. рублей, Patriot — от 729 тыс. до 1 млн рублей, UAZ Pickup — от 784 тыс. до 1,025 млн рублей. Самая доступная модель —UAZ 3303 — продается минимум за 440 тыс. рублей, UAZ 29891 — от 575 тыс., а UAZ 2206 — от 590 тыс. рублей, версия «Фермер» теперь стоит от 610 тыс. рублей.

Продажи новых автомобилей UAZ за семь месяцев 2015 года выросли на 8%, до 24,3 тыс. штук, а основные поставки пришлись на модель Patriot (почти 10 тыс. штук). Ранее сообщалось, что компания последний раз поднимала цены с июля.