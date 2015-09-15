Lamborghini Huracan стал родстером

На IAA-2015 Lamborghini показала Huracan Spyder — открытую версию полноприводного суперкара Huracan. Родстер стал немного тяжелее купе и растерял часть его ураганной динамики, но зато прибавил в привлекательности для богатых жителей теплых краев.

Lamborghini_Huracan_LP610-Kadakov_1

Ferrari 488 Spider и McLaren 650S Spider могут начинать нервничать: «народный» суперкар Lamborghini Huracan обзавелся открытым вариантом, получившим вполне ожидаемую приставку Spyder. Новинку показали публике во время «вечера открытых дверей» группы Volkswagen перед открытием Франкфуртского автосалона. Прием заказов начнется в ближайшее время.

Внешность преемника Gallardo, представленного в самом конце 2013 года, претерпела не много изменений, разве что массивнее стала рамка лобового стекла да переделана конструкция задней части, где расположена металлическая рельефная крышка, под которой хранится складной верх. Тканевая крыша с электроприводом разворачивается за 17 секунд после нажатия кнопки на скорости до 50 км/ч.

По сравнению с 1300-килограммовым купе родстер весит примерно на 120 кг больше, что связано, в том числе, и с необходимостью 40%-ного увеличения жесткости кузова. В результате время разгона Spyder до 100 км/ч составляет 3,4 с — на 0,2 с больше, чем у хардтопа, при этом максимальная скорость не изменилась и по-прежнему равна 324 км/ч. Вышеупомянутые конкуренты из Ferrari и McLaren чуть динамичнее (у обоих до «сотни» 3 секунды ровно), но в целом все три машины относятся к одной весовой категории, а значит, богатые фанаты будут выбирать родстер, руководствуясь эмоциями и лояльностью к марке.