Mazda анонсировала новый спорткар

На Токийском автосалоне компания Mazda представит 14 автомобилей. В их числе — концептуальное купе, предвещающее серийного наследника знаменитых «спортсменов» RX-7 и RX-8. Да-да — концепт, вероятно, несет в себе роторно-поршневой двигатель!

MazdaSportsCoupe

Из полумрака выступает притягательный силуэт, типичный для обладателя классической компоновки: длинный капот, заметно смещенная к задней оси кабина, короткий хвост, грация обводов крыльев… Британский автомобиль? Нет — на тизере фигурирует шоу-кар Mazda вслед за которым непременно появится серийная машина!

Похоже, мы дождались знаменательного момента: хиросимская компания, имеющая за плечами уникальную историю спортивных моделей, выведет в свет преемника культового купе RX-7! Конечно, в теории есть шансы, что выставочный образец оснащен традиционным ДВС, а не роторно-поршневым агрегатом Ванкеля с бешеным нравом и «сухим» воплем, напоминающим вой 4-цилиндрового спортбайка. Инсайдеры тоже подливают масла в огонь, поговаривая, что РПД могут включить в состав гибридной силовой установки и использовать его не для передачи тяги на ведущие колеса, а лишь в качестве генератора, подзаряжающего тяговую АКБ. Надеемся, они ошибаются, и именно с неназванного пока концепткара начнется возрождение полноценных «роторных» Mazda.

Предпосылки к этому есть и весьма основательные — топ-менеджеры компании уже не скрывают разработку нового РПД, у которого инженеры отбивают охоту к «масложорству» и повышенному потреблению топлива. Агрегат окажется не в пример чище своих предшественников и, быть может, даже порадует увеличенным сроком службы. Косвенно на роторный мотор намекает аннотация к автомобилю, гласящая о преемственности поколений и аутентичности. Полагаем, у концепта двухсекционный двигатель, но пока неясно — с турбонагнетателем, как на моторе 13B-REW «семерки» (кстати, у RX-7 финального поколения имелось две турбины), или в атмосферном формате а-ля RX-8.