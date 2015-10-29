Porsche Macan GTS: убойный центровой (ВИДЕО)

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Казалось бы, гамма Macan вполне сформированная и самодостаточная: дизельный 245-сильный вариант, бензиновый скороход S в 340 л.с. и могучий Turbo, выдающий 400 л.с. В любом случае теперь появилось приятное дополнение — спорткроссовер Macan GTS.
Двигатель — «битурбошестерка» объемом 3,0 л, знакомая по «эске», но форсированная до 360 л.с. при 6000 об/мин. Пик тяги вырос с 460 до 500 Нм, однако развивается в несколько более узком диапазоне 1650–4000 об/мин. «Сотню» с места GTS набирает за 5,2 с, а с опциональным пакетом Sport Chrono Package динамичнее еще на 0,2 с. Но ведь и Macan S не промах — как-никак 5,2–5,4 с. Дорожный просвет (в стандарте адаптивная пневматическая подвеска) уменьшен на 10 мм. Внешние отличия сводятся к немного другому оформлению переднего бампера и черных глянцевых вставок, а также 20-дюймовым колесным дискам RS Spyder Design. В список дополнительного оснащение включена и светодиодная головная оптика. Параллельно с дебютом открыт прием заказов на Macan GTS, в том числе в России. Базовая цена новинки — 4 485 000 рублей — наверняка заставит потенциальных покупателей призадуматься. Конечно, базовый Macan S дешевле на целых 1 104 000 рублей, зато до экстремального Turbo рукой подать — достаточно доплатить «каких-то» 384 000 рублей.
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