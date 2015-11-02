Цены на Lexus RX: за гранью роскоши

Российский офис премиум-бренда Lexus огласил прайс-лист на кроссовер RX нового поколения. Разброс цен — от 2,5 млн рублей за переднеприводный паркетник с «турбочетверкой» и до более чем 4 млн рублей, в которые оценили гибридный вариант RX 450h в топ-версии.

Lexus RX
Lexus RX

Lexus > RX

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Lexus RX четвертого поколения дебютировал совсем недавно — в апреле на Нью-Йоркском автосалоне, но уже добрался до России. Продажи начнутся в декабре. Базовая модификация RX 200t с 2,0-литровой «турбочетверкой» (238 л.с., 350 Нм) и передним приводом обойдется минимум в 2 499 000 рублей. Начальный уровень подразумевает штатную светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, десять подушек безопасности, обогрев лобового стекла, обогрев передних сидений, электрорегулировки рулевой колонки, камеру заднего вида, датчики света и дождя, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой. Исполнение Comfort побогаче и дороже на 233 000 рублей.

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RX с этим же движком и полным приводом можно будет заказать в формате Executive (2 875 000 рублей). Также анонсирован вариант F Sport Executive (3 077 000 рублей) и F Sport Luxury (3 346 000 рублей), а еще Luxury (3 455 000 рублей).

«Двухсотый» — модификация совершенно новая, ведь турбонаддувных «эр-иксов» до сей поры не было. А вот RX 350 AWD с атмосферным мотором V6 объемом 3,5 л (300 л.с. и 370 Нм), стартующий от 2 799 000 рублей (версия Standart), на рынке известен давно, хотя с предшественниками его роднит лишь знакомый индекс. Максимальный уровень для данного паркетника — Exclusive (адаптивная подвеска, камеры кругового обзора, электропривод складывания кресел второго ряда, проекционный дисплей, панорамная крыша и аудиосистема Mark Levinson) — оценивается в 3 820 000 рублей.

На самой вершине гаммы традиционно обосновался гибрид RX 450h, издавна считающийся фирменным блюдом Lexus. Причем деликатесным и недешевым — начальный ценник автомобиля с гибридной силовой установкой (совокупно 313 л.с.) дешевле чем за 2 999 000 рублей (версия Standart) не купить, а за исполнение Exclusive еще и доплатить придется 1 355 000 рублей. В продаже RX появится в декабре.
  • RX современной генерации — едва ли не самый эффектный и дерзкий в истории модели. А еще совсем немаленький: колесная база увеличена на 50 мм, до 2790 мм, а длина приросла 120 мм и достигла 4890 мм.
  • Кроссовер первого поколения появился в 1997 году и представлял собой продукт «континентального» бэдж-инжиниринга. По сути то была Toyota Harrier в леворульном исполнении.
  • Лексусовцы намерены поддержать тренд семиместных паркетников. Ориентировочно в следующем году компания представит удлиненную модификацию с тремя рядами сидений.
Фото: Lexus
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