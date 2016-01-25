Mahindra устроит BMW урок стиля

Индийская компания Mahindra ' Mahindra, известная своими вседорожниками и кроссоверами, анонсировала купеобразный паркетник, который покажут на мотор-шоу Auto Expo в начале февраля. Опубликован фирменный скетч новой модели.

Mahindra-XUV-Aero-concept-design-sketch

Концепция кроссовера, пытающегося походить на купе, нынче настолько популярна, что ее осторожно осваивают даже китайские бренды. Причем одни автопроизводители пускаются во все тяжкие, создавая весьма смелые и дерзкие образы наподобие BMW X6, а другие довольствуются умеренным, условным сходством со спорткаром. Робкие потуги — явно не путь индийской компании Mahindra & Mahindra.

На домашней выставке Auto Expo в начале февраля она представит шоу-кар XUV Aero, передает Indian Autos Blog. Судя по скетчу, автомобиль сорвет овации. Откровенно спортивный силуэт, мускулистые раздутые колесные арки… Удивительно, однако концепт создан не маэстро-дизайнерами итальянского ателье Pininfarina, 76% активов которого выкупят индийцы, а местной студией бренда. Президент марки Правин Шах обмолвился о некоторых «футуристических технологиях», зарезервированных за новинкой.

Впрочем, подробностей об этих передовых решениях пока нет. По некоторым данным, экспериментальный кроссовер разработан на переднеприводной платформе модели XUV 500. Вполне вероятно, XUV Aero пойдет в серию и займет главенствующее позиционирование в модельной гамме.