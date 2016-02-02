Ford Transit Connect предпочел тусовку работе

Словосочетание «тюнинговый автомобиль» рождает вполне определенный ассоциативный ряд, в котором не место коммерческому вэну. Но ателье Carlex Design, доработавшее Ford Transit Connect, другого мнения.

Ford Transit
Ford Transit

Ford > Transit

FordC1

FordC1

Модифицированные вэны вряд ли можно считать чем-то диковинным. К примеру, в Европе и Штатах есть конторы, которые превращают машины данного типа в передвижные офисы и даже не гнушаются иногда наделять их чертами спорткара. Но тюнинг откровенно прагматичного и далекого от стилистических выкрутасов Ford Transit Connect — это действительно необычно!

В поле зрения мастеров польской марки Carlex Design попал автомобиль второго, современного поколения со стандартной колесной базой в 2660 мм (есть также и растянутые Transit Connect с 3020 мм между осями). Тюнеры справедливо сочли, что технические модификации, меняющие характер машины и требующие не совсем оправданных вложений, вряд ли нужны основной массе целевой аудитории Ford, зато внешние украшательства не повредят. Другое дело, что тюнеры явно увлеклись экстерьером, и теперь автомобиль выглядит так, что на него не зазорно поставить 2,5-литровую «турбопятерку» от Focus RS прошлого поколения.

FordC5

FordC5

Transit Connect в трактовке Carlex Design — король уличных тусовок, не теряющийся на фоне «горячих» хэтчбеков. Полностью видоизмененный нижний периметр кузова с другим передним бампером, украшенный светодиодами дневных ходовых огней, накладками на пороги и расширителями арок, подчеркивает ориентацию на довольно молодую аудиторию. Ко двору пришлись и 19-дюймовые колесные диски с шинами Michelin, с которыми вэн — ни дать ни взять раллийный болид.

  • Кроссовер Ford Escape вошел в топ-10 самых продаваемых SUV в мире. За прошлый год реализовано 373 351 автомобиль.
  • Фордовцы не планируют выпустить «горячую» Fiesta RS, но не исключают вероятность запуска спортверсии среднеразмерного пикапа Ranger. Назвать его теоретически могут Raptor — по аналогии с заряженнной модификацией трака F-150.

Ford Transit Connect предпочел тусовку работе
Ford Transit Connect предпочел тусовку работе
Фото: Carlex Design
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Отзывы о Ford Transit (4)

Ford 2010 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

Рыжик у него со временем прям хорошо вылазиет, у меня например прям от порогов начала краска отваливаться, с этим у всех транзитов беда. В обслуживании дорогой, а сцепление после 70тысяч пробега ломается, ремонт тоже в коппечку хорошую встает. Расход у него большой и не редко можно наблюдать масл...

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