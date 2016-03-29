Chevrolet Niva обзавелась очередной комплектацией

По просьбе клиентов GM-AВТОВАЗ разработал еще одну комплектацию GL, нечто среднее между люксовой и базовой версиями.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

Фото: GM-АВТОВАЗ
Фото: GM-АВТОВАЗ

Стартовал серийный выпуск новой Chevrolet Niva в комплектации GL — промежуточной между люксовой и базовой версиями. В эту комплектацию входит: ABS, две подушки безопасности, кондиционер, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и ручки дверей, литые 15-дюймовые колесные диски, передние противотуманные фары, подголовники заднего ряда сидений, ключ с блоком дистанционного управления охранной сигнализацией.

Также стало известно, что выпуск комплектации GLS (люкс без кондиционера) решено завершить, поэтому теперь вседорожник доступен в шести исполнениях: L, LC, LE, GL, GLC, LE+.

Напомним, что в начальную комплектацию автомобиля (L) входят центральный замок, иммобилайзер, передние электростеклоподъемники, регулируемая по высоте рулевая колонка, задние складываемые сиденья в пропорции 60/40, обогрев ног пассажиров на заднем сиденье, 15-дюймовые стальные колесные диски. Полная стоимость автомобиля — 555 тыс. рублей, цена с учетом программы утилизации — 495 тыс. рублей.

Максимальная LE+, кроме вышеперечисленного, имеет дистанционное управление центрального замка, штатную сигнализацию, улучшенную отделку салона, рейлинги на крыше, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, противотуманные фары, кондиционер, ABS, систему Isofix для детских кресел, наружный воздухозаборник. Обойдется автомобиль в этой комплектации в 668 тыс. рублей (608 тыс. рублей по программе обновления автопарка).

  • Будет или нет разработан вседорожник второго поколения, до сих пор неизвестно, однако в плане работ на 2016 год Минпрома Самарской области есть пункт о содействии в реализации этого проекта.
  • В феврале предприятие GM-АВТОВАЗ перешло на работу в одну смену, при этом интенсивность работы конвейера выросла.
  • Для двух комплектаций Chevrolet Niva с недавнего времени доступен окрас «Камуфляж», созданный с помощью комбинации трех цветов.

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Отзывы о Chevrolet Niva (14)

Chevrolet 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Много!

Недостатки:

Двигателю не хватает не столько кобыл,сколько момента.

Комментарий:

Были 2003,2010 и сейчас 2017-го года выпуска. По её возможностям,характеристикам и стоимости владения,конкурентов даже близко нет.

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