Chevrolet Niva обзавелась очередной комплектацией

Стартовал серийный выпуск новой Chevrolet Niva в комплектации GL — промежуточной между люксовой и базовой версиями. В эту комплектацию входит: ABS, две подушки безопасности, кондиционер, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и ручки дверей, литые 15-дюймовые колесные диски, передние противотуманные фары, подголовники заднего ряда сидений, ключ с блоком дистанционного управления охранной сигнализацией.
Также стало известно, что выпуск комплектации GLS (люкс без кондиционера) решено завершить, поэтому теперь вседорожник доступен в шести исполнениях: L, LC, LE, GL, GLC, LE+.
Напомним, что в начальную комплектацию автомобиля (L) входят центральный замок, иммобилайзер, передние электростеклоподъемники, регулируемая по высоте рулевая колонка, задние складываемые сиденья в пропорции 60/40, обогрев ног пассажиров на заднем сиденье, 15-дюймовые стальные колесные диски. Полная стоимость автомобиля — 555 тыс. рублей, цена с учетом программы утилизации — 495 тыс. рублей.
Максимальная LE+, кроме вышеперечисленного, имеет дистанционное управление центрального замка, штатную сигнализацию, улучшенную отделку салона, рейлинги на крыше, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, противотуманные фары, кондиционер, ABS, систему Isofix для детских кресел, наружный воздухозаборник. Обойдется автомобиль в этой комплектации в 668 тыс. рублей (608 тыс. рублей по программе обновления автопарка).
- Будет или нет разработан вседорожник второго поколения, до сих пор неизвестно, однако в плане работ на 2016 год Минпрома Самарской области есть пункт о содействии в реализации этого проекта.
- В феврале предприятие GM-АВТОВАЗ перешло на работу в одну смену, при этом интенсивность работы конвейера выросла.
- Для двух комплектаций Chevrolet Niva с недавнего времени доступен окрас «Камуфляж», созданный с помощью комбинации трех цветов.
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