В Москве появился первый гибридный троллейбус

Маршрут дизель-генераторного транспортного средства пролегает от остановки «Проспект Будённого» до Лубянской площади. Об этом информирует Мосгортранс.

После тестирования на Садовом кольце троллейбус с дизель-генераторной установкой вышел на маршрут № Т25. От конечной остановки «Проспект Будённого» до Садового кольца он едет как обычный троллейбус под проводами, а потом опускает «усы» и по Маросейке и Покровке до Лубянской площади следует с помощью дизельного двигателя. Длина маршрута — около 7 км, он следует с 20 остановками.

Во время остановки троллейбус наклоняется, чтобы пассажирам было удобнее совершать высадку и посадку. В салоне нет турникета, вход разрешен через все двери. Валидаторы установлены возле каждого входа/выхода троллейбуса. Транспортное средство развивает скорость до 60 км/ч и способно одновременно перевезти 153 человек; для сидения предназначено 38 мест.

Троллейбус низкопольный, оснащен кондиционером, навигацией, видеокамерами, USB и розеткой. Модель разработана белорусскими инженерами завода «Белкоммунмаш».

На сайте Мосгортранса сообщается, что новый троллейбус будут тестировать до конца года.

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Фото: Мосгортранс