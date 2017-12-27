В этом году, согласно постановлению правительства, при наличии шипованной резины на автомобиле необходим знак «Ш», в противном случае могут и наказать на 500 рублей. Мы решили выяснить, изменился ли спрос на шипованную резину в этом осенне-зимнем сезоне, и попросили помощи у аналитиков Яндекс.Маркета.

Большинство людей не любят, когда их заставляют что-то делать. Поэтому мы поинтересовались, изменился ли этой осенью спрос на шипованную резину: может, из чувства протеста и чтобы не клеить на стекло ухудшающий обзор стикер, некоторые автомобилисты обратят свои взоры в сторону фрикционной зимней резины, тем более что, по мнению многих экспертов, она сейчас настолько высокого качества, что не уступает, а по ряду показателей даже превосходит шипованную.

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По нашей просьбе аналитики Яндекс.Маркета провели небольшое исследование, которое показало, что в 2017 году пользователи сервиса начали интересоваться зимними шинами уже с октября, но, как и в 2016-м, пик спроса пришелся на ноябрь. При этом тогда пользователи в равной степени искали как шипованные, так и нешипованные варианты, а в этом году спрос на модели без шипов заметно упал — ими интересовались в 1,4 раза реже, чем шипованными.

С начала сентября до середины ноября (пик спроса на зимнюю резину) спрос на шипованные модели вырос более чем в шесть раз, а на фрикционные — в 2,4 раза. В среднем шипованные шины этой осенью на Яндекс.Маркете покупали за 6180 рублей.

Выходит, наши предположения не подтвердились, и возможно даже, что бесконечное муссирование этой темы в СМИ подстегнуло покупательский спрос, иначе как еще объяснить возросший интерес к «шиповкам». Наш шинный эксперт Сергей Мишин полагает, что связи тут вообще нет, а увеличение интереса к шипованным шинам объясняет тем, что на дорогах становится все больше автомобилей и, как правило, их покупают те, кто недавно сдал на права, а начинающим водителям проще и спокойнее ездить на шипованных колесах.

«И все же хочу напомнить, что к любым шинам нужно приложить голову, и зимой все равно нужно быть предельно аккуратным, ведь даже самые дорогие шипованные шины не позволяют ездить так же свободно, как летом».

Главный редактор сайта www.zr.ru Артур Саруханов: «Странная история. Сам езжу на нешипованной резине, но если бы сейчас был актуален выбор „обувки“ на зиму, то уж точно предпочел такую — вся эта шумиха с наклейками на машины однозначно отбила бы охоту покупать „шипы“. Для меня эти наклейки — вопрос эстетики. Впрочем, тут каждый решает сам…».

Уважаемые читатели, нам хотелось бы узнать ваше мнение: повлияла ли «наклеечная» шумиха на ваш выбор и выбор ваших знакомых? Если будет желание, напишите об этом в комментариях.

Что же касается того, о чем говорили в интернете, то тема введения штрафа за отсутствие знака «Шипы» вошла в пятерку самых популярных запросов в Яндексе.

Исследование. проведенное порталом Авто.ру, показало, что у автомобилистов по-прежнему больше доверия к шипованным, чем к фрикционным шинам.

Наш недавний опрос показал, что знак «Ш» есть у 57% наших читателей.

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