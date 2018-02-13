Губернатор Ленобласти голыми руками вытолкал из снега ГАЗель

Александр Дрозденко посетил вчера модернизированную подстанцию № 48 «Луга», которая обеспечила дополнительную надежность снабжения электроэнергией жителей Лужского района и его социально значимых объектов — детских садов, школ и больниц.
В какой-то момент чиновничья делегация заметила буксующую в снегу ГАЗель компании «Газпром теплоэнерго». Слуги народа решили помочь попавшему в западню водителю: губернатор Ленобласти и его заместитель, отвечающий за ЖКХ и ТЭК, Олег Коваль уперлись руками в корму буксующего фургона и в несколько приемов вызволили ГАЗель из снежного плена. Как только машина поехала, Александр Дрозденко победно вскинул руки и закричал: «Охохохохо!».
Оригинальная видеозапись этого происшествия, опубликованная в группе «Моя Луга» социальной сети «ВКонтакте», сопровождается словами: «Тот момент, когда ты сильный губернатор и у тебя сильная команда. Во всех смыслах».
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Фото, видео: YouTube
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