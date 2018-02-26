Компания Nissan распространила первые фотографии и официальную информацию о своем рамном внедорожнике Terra, который будет представлен в апреле на автосалоне в Пекине.

Nissan Terra

В компании говорят, что новый внедорожник стал первой легковой моделью на базе автомобиля из линейки рамного легкого коммерческого транспорта, ведь в основе внедорожника лежит пикап Navara. Видимо, про старый Pathfinder, который также был создан на платформе пикапа, в Nissan предпочитают не вспоминать.

В принципе, внешность внедорожника секретом не является благодаря многочисленным утечкам из Китая. Именно для этой страны создается машина. Также в компании обещают продавать ее на некоторых азиатских рынках.

Передняя часть внедорожника вплоть до стоек за передними дверьми от Navara отличается деталями: фарами, радиаторной решеткой и бампером. Никаких откровений в дизайне нет, но это даже к лучшему: вспомните весьма спорную заднюю часть Mitsubishi Pajero Sport.

Nissan Terra

Судя по единственной фотографии интерьера, он вообще ничем не будет отличаться от Навары. Впрочем, здесь есть мультимедийная система с большим экраном, а двигатель запускается кнопкой: некогда непозволительная роскошь для машин массового сегмента. Внедорожник будет семиместным, как и его основные конкуренты в Азии: Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

В Ниссане не раскрыли никакой технической информации о новинке, но благодаря данным из китайского патентного бюро мы знаем, что длина Nissan Terra будет равна 4882 мм, а размер колесной базы составит 2850 мм. То есть машина станет крупнее вышеназванных внедорожников.

Nissan Terra

На китайском рынке внедорожник планируют продавать исключительно с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. В качестве трансмиссий будут доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач и 7-ступенчатый автомат. На других же рынках появятся и турбодизели от Navara объемом 2,3 и 2,5 литра в различной степени форсировки. О системе полного привода информации пока никакой нет, но не исключено, что в целях удешевления конструкции полноприводный вариант будет иметь жестко подключаемую переднюю ось. Подвеску поставят пружинную, благо такой вариант есть и у Навары.

У Nissan довольно амбициозные планы: к 2022 году увеличить продажи рамных пикапов, внедорожников и коммерческих автомобилей на 40%. Так что, одним Китаем тут дело не обойдется и Terra абсолютно точно появится на других рынках, включая, например, Австралию. У нас пикап Nissan Navara не продается, но в сегменте рамных внедорожников наблюдаются пусть и небольшие, но вполне стабильные продажи. Не исключено, что годика через полтора машина появится и у нас.

На базе Nissan Navara построен и мерседесовский пикап X-класса. На прошлой неделе стало известно, с какими моторами он будет продаваться на нашем рынке.

Один из прямых конкурентов Nissan, Toyota Fortuner, недавно стал доступен в России и с бензиновым двигателем.





Фото: Nissan, Weibo, Head Light Magazine