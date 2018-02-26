Спасатели помогли беременной, которая чуть не родила в Ниве посреди Волги

Спасательная операция прошла в ночь с воскресенья на понедельник под Сызранью. На несанкционированный «зимник» через реку выехали две отечественные машины, обе пришлось потом вытаскивать спасателям.

Из Бестужевки в сторону Сызрани около одиннадцати вечера на замерзшую реку выехали Нива и Lada 112. Жители противоположного берега Волги пошли на такой шаг из-за беременной женщины, у которой начались роды, ее нужно было срочно доставить в больницу. Но «двенадцатая» застряла, попытки вытянуть ее Нивой не привели к успеху, тогда женщину спешно пересадили во внедорожник и продолжили движение. Позже и этот автомобиль застрял недалеко от совхоза «Комсомолец». Вызванные спасатели на аэросанях сначала добрались до первой машины, но помочь не смогли, и, когда поступил сигнал о застрявшей Ниве, бросили ее и поспешили на помощь автомобилю с роженицей. Водитель же с ними не поехал, наотрез отказавшись бросать свой автомобиль.

Спасатели помогли Ниве выбраться из заноса, и внедорожник продолжил движение. В пять утра поступил повторный вызов от водителя «двенадцатой», который, поразмыслив несколько часов, попросил все же эвакуировать его на берег.

Эта зима доставила много хлопот как автомобилистам, так и Госавтоинспекции. В Казани зафиксирован случай, когда инспектор на руках перенес инвалида через сугроб.

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Фото: amfibia.ru