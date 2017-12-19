Daewoo Nexia решила припарковаться на перилах

Курьезный случай произошел в Уфе. Жители дома на Вологодской улице утром увидели странно припаркованный автомобиль. Начали гадать, как же так вышло.

Daewoo Nexia
Daewoo Nexia

Daewoo > Nexia

25 февраля в Уфе во дворе дома 68 по улице Вологодской жильцы увидели на перилах лестницы каким-то образом повисшую на них Нексию. Фотокурьез опубликован в сети ВКонтакте, в группе «БашДТП».

Пьяный ли был водитель, не справился ли он с управлением — история об этом умалчивает. Участники группы стали строить шуточные догадки, как такое могло произойти: масло будут менять, на постамент поставил, на сохранение, скейтер по лету соскучился и так далее.

Как пишут местные издания, в этот момент на лестнице никого не было, сама машина не получила никаких повреждений и не задела соседние автомобили. Возможно, ее подвел ручник, и иномарка скатилась самопроизвольно.

Фото: ВКонтакте

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Отзывы о Daewoo Nexia (8)

Daewoo 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежность, ремонтопригодность, стоимость автомобиля, цена на запчасти, большой багажник,не пользуется популярностью у угонщиков и гаишников, заводится в любые морозы, большой моторесурс двигателя, возможность расточки цилиндров (т.е. капиталки).

Недостатки:

Маленький клиренс, очень длинная (плохо для города), не складывается задняя спинка, для высоких людей при сидении на задних сидениях низкий потолок и ноги могут упираться в передние сидения.

Комментарий:

Очень надежная рабочая лошадка. При умелом обращении не гниет (сам проводил обработку кузова, установлена катодная защита), после перепрошивки (чиповании) ЭБУ стала экономична. Советую установить ГБО, а газовый балон вместо запаски. Очень редко ломается. На данный момент пробег 223 000 км и капит...

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