Daewoo Nexia решила припарковаться на перилах

Курьезный случай произошел в Уфе. Жители дома на Вологодской улице утром увидели странно припаркованный автомобиль. Начали гадать, как же так вышло.

25 февраля в Уфе во дворе дома 68 по улице Вологодской жильцы увидели на перилах лестницы каким-то образом повисшую на них Нексию. Фотокурьез опубликован в сети ВКонтакте, в группе «БашДТП».

Пьяный ли был водитель, не справился ли он с управлением — история об этом умалчивает. Участники группы стали строить шуточные догадки, как такое могло произойти: масло будут менять, на постамент поставил, на сохранение, скейтер по лету соскучился и так далее.

Как пишут местные издания, в этот момент на лестнице никого не было, сама машина не получила никаких повреждений и не задела соседние автомобили. Возможно, ее подвел ручник, и иномарка скатилась самопроизвольно.

В минувший четверг «отличился» пенсионер из Санкт-Петербурга , решивший проверить, «влезет ли машина в переход метро или нет». Туда машина въехала, а вот обратно ее пришлось вытаскивать МЧС. Есть сомнения в психическом здоровье автолюбителя-испытателя.



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Фото: ВКонтакте

